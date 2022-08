Sauebønder fortviler over bjørneangrep – har funnet nærmere 30 kadaver

– Det går en del lam – morløse lam – og skriker. Vi hører de råler oppi lia her. Det er like fælt hver gang, forteller Tone Våg.

Hun og Arne Aaknes har funnet nærmere 30 kadaver så langt i år. De fleste er dokumentert tatt av bjørn.

Vanskelig bjørnejakt

– Vi er på sporet av bjørn, sier Kåre Selliås.

Han er jaktleder i skadefellingslaget i Snåsa, og i disse dager bruker han mye tid på å være ute og lete.

I sommer har Statsforvalteren i Trøndelag gitt 13 fellingstillatelser på bjørn. Sju av disse er forlengelser av allerede gitte fellingstillatelser – deriblant her.

Men jakta beskriver Selliås som veldig vanskelig.

– Folk må ikke tro at det er bare å gå til skogs og ta bjørn. Strategien er å få ham på føttene, for det er ikke enkelt, sier han.

Været og terrenget har også gjort det vanskelig for skadefellingslaget.

– Tror dere på å få tatt bjørn?

– Vi må ha troa.

Også rett over grensa til Sverige, i Jämtland pågår det nå en omfattende bjørnejakt. Fram til midten av oktober er det utstedt fellingstillatelser på opptil 220 bjørner. Ifølge SVT er det over tusen bjørner i det aktuelle området, mens bestandsmålet er 650.

Jaktleder Kåre Selliås forteller at det er vanskeligere å ta bjørn enn folk tror. Foto: Eivind Aabakken / NRK

82 prosent

Marte Lilleeng hos Statsforvalteren i Trøndelag forteller at 194 sau er tatt av bjørn i Norge i år. Hele 159 av dem er tatt i norddelen av Trøndelag.

Det utgjør 82 prosent.

– Det er ikke unormalt at det er sånn fordeling, men det er stor belastning for de besetningene som er her, sier hun.

– I år har det vært mye skader i Verdal, Snåsa og Steinkjer-området, sånn at vi har hatt pågående fellingstillatelser flere steder samtidig.

Seniorrådgiver hos statsforvalteren i Trøndelag, Marte Synnøve Lilleeng. Foto: Vegard Woll / NRK

Til sammenlikning var 91 sau tatt av bjørn i Trøndelag på samme tid i fjor.

– Hvorfor er Nord-Trøndelag utsatt?

– Det er en kombinasjon av antall sau på beite og hvordan terrenget er. Også er det nærhet til forvaltningsområde til bjørn. Selv om skadene i hovedsak ligger utenfor.

Sau tatt av bjørn Ekspandér faktaboks Totalt antall sau påvist tatt av bjørn i Trøndelag er 159 så langt i 2022. De er fordelt slik på kommune: Grong: 12 Namsos: 2 Osen: 3 Overhalla: 2 Snåase - Snåsa: 54 Steinkjer: 26 Verdal: 60

– Det er helt forferdelig

Sauebonde Tove Våg er glad for at det i år er gitt fellingstillatelse. Det ble ikke gitt i fjor.

– De berga binna som var her i fjor, og som har hatt tilhold her de siste årene. Hun trekker til seg så mange hannbjørner at nå er det fullt av bjørn her, sier Våg.

Sauebøndene påpeker at de har 30 års erfaring med å ha uro i beiteområdet.

– Men så galt som i fjor og i år har vi nesten ikke opplevd det. I fjor mistet vi over 70 dyr.

Her leter jaktlaget etter bjørn. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Våg beskriver at det bjørnen gjør er å spise opp juret på sauen, før han åpner brystet og spiser brystfettet.

Så lar han sauen ligge – død eller levende.

– Vi kan finne levende sau med de skadene som vi må avlive. Det kan også være noen som går noen dager med de skadene, og som dør etter noen dager med lidelser. Det er helt forferdelig egentlig.

– Stor jobb

Både hun og ektemannen er kritiske til om forvaltninga.

– Dette har pågått i mange år, men spesielt fjoråret var en katastrofe for oss og hele beiteområdet. Nå er det så mange individ i dalføret og i områdene her, at det blir en stor jobb å renske opp, sier Aaknes.

Dette er bare ett av funnene til sauebøndene i Snåsa. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Like før helga fikk han selv øye på en av bjørnene som jaktlaget nå er ute etter.

Det skjedde like etter han fikk melding fra en hytteeier som hadde funnet et ferskt kadaver rett ved vegen.

– Jeg dro ut, og konstaterte at det var bjørnedrept sau. Jeg fikk ganske kjapt alarmert skadefellingslaget. Så de samlet troppene og gikk fra vanlig arbeid og rett ut på oppdraget, sier han.

– Mens jeg venta på dem, tok jeg en liten tur, og like borti vegen krysset bjørnen rett framom bilen. Det var bare et kort glimt, men ikke noe tvil om hva det var.

Han beskriver det som at det er vanskelig for dem som sauebønder å ha normale liv.

– Vi går hele døgnet og er bekymra for hva som skjer i fjellet med dyra våre. Det er en veldig stor belastning.