Satser stort på havbasert oppdrett – Aker og Salmar går sammen

– Sammen kan vi ta det neste teknologiske spranget for havoppdrett, og vi har en global ambisjon, sier Gustav Witzøe, administrerende direktør i SalMar i en pressemelding torsdag morgen.

Selskapet har inngått et strategisk partnerskap med Aker for å etablere et globalt offshore akvakulturselskap.

Det nye felleseide selskapet, SalMar Aker Ocean skal drive fiskeoppdrett til havs, både i værharde eksponerte områder og langt til havs.

– Vi har en global ambisjon, sier Gustav Witzøe, administrerende direktør i SalMar. Foto: Rune PetterNess

SalMar vil på sikt eie 66,6 prosent av aksjene i selskapet. Akers eierandel vil være 33,4.

– SalMars satsing på havbasert oppdrett markerte starten på en ny æra i sjømatindustrien. Vi er veldig glade for å inngå dette samarbeidet med en sterk industriell partner som Aker, sier Witzøe.

Det nye selskapet vil fortsette med testing, læring, forskning og utvikling av oppdrett til havs. De nye havoppdrettanleggene skal først plasseres i norske farvann og etter hvert internasjonalt.

Witzøe skal sammen med Kjell Inge Røkke presentere planene for det nye selskapet på en pressekonferanse i Trondheim i dag.