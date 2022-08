Fant sønnen surret inn i sengetrekket: – Jeg følte frykt og panikk

Sarah hadde lagt sønnen Felix for kvelden.

Plutselig midt på natta hører hun at han gråter mye, og på en litt uvanlig måte.

– Det var ett eller annet med gråten som gjorde at jeg gikk og sjekka. Da så jeg at han satt fast i selve åpningen på dynetrekket, sier Sarah Ness.

Toåringen Felix hadde trolig lett etter bamsen sin om natta, og hadde havnet inne i dynetrekket.

Derfra kom han seg ikke ut igjen slik at hodet og kroppen satt fast inne i selve trekket.

– Vi fikk dratt han ut. Jeg følte frykt og panikk, sier Sarah.

Hun er sikker på at sønnen kunne blitt kvalt og at utfallet kunne blitt annerledes dersom hun ikke hadde reagert på gråten og gått for å sjekke han.

– Hadde jeg bare tenkt at det var mareritt hadde jeg ikke sjekka, og da hadde han blitt rolig av en helt annen grunn enn det som faktisk var tilfellet, sier Sarah.

Dette sengetrekket syntes Felix var fint og hadde det på dyna si. Nå er han redd det. Foto: Bent Lindsetmo / nrk

Liten åpning i enden av trekket

Dynetrekket er kjøpt i dyreparken i Kristiansand og har motiv av Hakkebakkeskogen. Nederst på trekket er det en åpning, og det var der Felix satte seg fast.

Sarah ønsker å advare andre foreldre.

– Jeg har lyst til å fortelle historien til andre småbarnsforeldre slik at de kan ta mer bevisste valg når de kjøper sengetøy til sine barn. Jeg unner ingen foreldre å opplevde det vi opplevde, sier Sarah.

Hun mener det hadde vært noe helt annet om åpningen på dynetrekket hadde gått hele veien, eller om det hadde hatt knapper eller glidelås som beskytter åpningen.

Hun setter også spørsmålstegn ved at det i det hele tatt er lov til å selge denne typen dynetrekk.

– Jeg trodde at produkter en kjøper til barn i Norge er trygge og at en kan stole på dem. Jeg syns ikke dette trekket er forsvarlig til så små barn. Denne historien viser at retningslinjer bør endres. Og at dette dynetrekket bør tas fra markedet, sier Ness.

Beklager hendelsen

Det aktuelle dynetrekket er produsert av Norvigroup Norway. De forteller at dynetrekket er veldig populært, og at det er første gang de har mottatt en klage på produktet.

– Dette var en utrolig lei hendelse. Vi er veldig takknemlig for at det gikk bra. Når det gjelder Hakkebakkeskogen-sengesett, så er dette fortsatt i salg, og vi produserer dette enda. Det er laget med en helt tradisjonell/standard konfeksjonering med bunn åpning i dynetrekk, sier Design & Development Manager, Trine Lie.

Norvigroup viser videre til at de forholder seg til EU-regelverket EU-16779-2 som omhandler dynetrekk til barn.

– Vi forholder oss til regelverket som til ethvert tidspunkt er gjeldende for å produsere sengetøy, slik som samtlige andre norske produsenter. Det er i dag strenge regler knyttet til for eksempel bruk av knapper i sengetøy til barn grunnet risiko for at disse kan løsne. Regelverket sier ingenting om hvordan dynetrekks åpning skal eller ikke skal være, sier Lie.

Ikke god nok forklaring

Ness mener dette ikke holder, og mener hensyn til økonomi eller annet, ikke må overgå sikkerhet.

– Om det så er bare én prosent sannsynlighet for at dette kan skje, så er det én prosent for mye. En skal være sikker på at produkter en kjøper til barn er trygge og forsvarlige, sier Ness.

Kristiansand Dyrepark selger dynetrekket som de sier er et veldig populært produkt. Foto: Vetle Hjortland / NRK

– Vi bruker i dag mer og mer glidelås på våre sengesett, men dette kommer av trender og konfeksjoneringsvalg, ikke på grunn av endringer av regelverk, sier Lie.

Sier «dyne farlig»

Hendelsen med Felix skjedde den 13. august. Etterpå har han vært redd for å legge seg.

Da foreldrene fikk løst Felix ut av dynetrekket natta han satte seg fast, var han veldig oppskaket og gråt mye.

Nå har familien brukt mye tid på å trygge han i senga, og å hjelpe han å finne ro igjen.

– Felix gir uttrykk for at han husker hendelsen. Han sier «dyne farlig, dyne farlig». Trekket gir han en dårlig assosiasjon, sier Ness.

Hun syns det er vondt å tenke på at hvis de bare hadde trodd at gråten kom av at sønnen hadde mareritt, og at de hadde tolket stillheten etterpå som at han hadde sovnet igjen, så kunne de vært uten Felix nå.

Skjønner at det var ubehagelig

Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Kristiansand Dyrepark, Anniken Bjørnstad Schjøtt, sier dynetrekket er et veldig populært produkt som selges i parken.

De har ikke hørt om denne historien, men kan forstå ubehaget.

– Vi kjenner ikke godt nok til saken, men basert på det du beskriver har vi forståelse for at det har vært en ubehagelig situasjon for mor og barn.

Likevel ser de ingen problemer med å fortsette salget av produktet.

– Vi forholder oss til gjeldende standarder som er satt for produksjon av sengesett og samarbeider med produsenter som har fagkompetanse på dette.