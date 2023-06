Lagkameratene i Tyskland rynket på nesen da de valgte norsk håndball

– Jeg vil at du brøler til kamera!

I kjelleren på et hotell i sentrum av Trondheim gir fotografen klare beskjeder.

På en fotoseanse i et mørkt rom med store lyskastere kan Sander Sagosen, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød endelig ta på seg den knallrøde Kolstad-drakten.

Et signal om at de er tilbake i norsk håndball – og at den hjemlige ligaen kan være inne i en ny æra.

Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød bytter ut Flensburg med Kolstad. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Hvorfor Norge?

– Jeg ønsker at Kolstad skal bli best i verden. Jeg skal gjøre alt jeg kan og jeg er helt sikker på at de andre guttene har de samme ambisjonene, sier Sagosen.

De forlater alle tre den tyske ligaen, den beste i verden.

Nå kommer til de en liga der den beste prestasjonen internasjonalt er Opsals kvartfinale i Europa mot Gummersbach i 1971. Drammen vant også City cup i 1996, noen nivå under mesterligaen.

Kolstad vant alle de tre hjemliga turneringene denne sesongen, og skal nå spille i mesterligaen.

Både Johannessen og Rød innrømmer at lagkameratene i Flensburg var overrasket over en Norge-retur.

– De spør hvorfor vi ikke vil spille i Tyskland. Men vi er nordmenn og vil helst spille håndball i Norge. Når jeg får gjøre det med dette prosjektet, finner jeg ikke noe annet sted jeg heller vil være, sier Rød.

Abelvik Rød blir bedt om å brøle for fotografen. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Forhåpentligvis vil de få opp øynene når vi skal spille i mesterligaen, sier Johannessen.

Vil ha flere folkefester

Men Sagosen har ikke bare kommet hjem for å spille best mulig håndball. For ham og de andre norske profilene handler hjemkomsten også om å skape noe større med den norske ligaen.

Den norske håndball-ligaen har aldri klart å samle de store massene, verken i hallene eller foran TV-skjermen. Nå skal de spille i mesterligaen for første gang i klubbens historie.

– Vi vil bidra til bedre rekruttering og at flere unge gutter ønsker å spille håndball. Jeg vil skape folkefester i Norge. Enten vi kommer til Bergen, Elverum eller Oslo skal det være utsolgt.

Kolstad har vært tydelig på at det å hente hjem Sander Sagosen, har vært en stor drøm. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Abelvik Rød sier seg enig.

– Vi ønsker å utvikle norsk håndball til å bli en del av verdenshåndballen.

Kommer det flere profiler?

Kolstad har allerede hentet noen av norske største profiler. I tillegg til de tre som nå har kommet, hentet klubben Torbjørn Bergerud og Magnus Gullerud i fjor.

– Man må starte med de største norske profilene for å skape interesse, sier Sagosen.

Abelvik Rød sier det er opp til daglig leder Jostein Sivertsen å bestemme hvem flere Kolstad skal hente til klubben. Men at Kolstad blir nevnt under landslagssamlinger, kan han innrømme.

– Kolstad blir nevnt i samtaler, men det er Jostein som styrer hvem som kommer inn.

Både Johannesen og Abelvik Rød har blitt spurt av lagkamerater i Tyskland hvorfor de vil hjem til Norge. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Spent på prosjektet

– Det er langt fra det å hente tre fantastiske landslagsspillere til å stå i Køln og løfte trofeet. Men at det er mulig, absolutt.

Det sier NRKs håndballekspert Håvard Tvedten, som følger med på prosjektet i Trondheim. Han advarer mot at lignende prosjekt er prøvd før uten hell, men har likevel tro på det Kolstad driver med. Særlig fordi det er langtidsprosjekt,

Men hvor raskt et Kolstad kan bli blant de beste, er han usikker på.

– Det er en svingete vei til toppen og de var ikke så suverene i den norske ligaen som man trodde de skulle være. Så de har ikke overbevist helt, selv om de har gode resultater. Det å etablere seg i verdenstoppen i håndball krever både spillermateriale, en organisatorisk evne og økonomiske muskler.

Tvedten er også spent på om Kolstad klarer å skape en større interesse for den norske ligaen.

– Alt avhenger av hva slags resultater de får, men de har klart å skape en stor lokal interesse.

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten følger spent med på Kolstad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Håndballeventyr og familieforøkelse

Nå venter en ny sesong og spill i mesterligaen. Kolstad kan være med å skape en ny norsk håndballinteresse.

Og for Sagosen venter enda mer spenning på hjemmebane. Mobilen ligger alltid i nærheten, siden han snart skal bli pappa.

– Vi har hatt et sterkt ønske om å få barn. Det blir ekstra spesielt å komme hjem og ha besteforeldrene som kan få ta større del i hverdagen. Vi er begge veldig familiekjære, så det betyr mye for oss.

Fotoseansen er over. Nå starter livet i Kolstad.

Sander Sagosen blir snart pappa for første gang. Foto: Bjarte Johannesen / NRK