Mistillitsforslaget ble fremmet av styret i Kafé- og Serveringsgjengen (KSG) etter en hendelse natt til 8. oktober.

Da kastet lederen av Samfundet, Jonas Strøm Scheie, et glassfat mot en av de andre frivillige. Fatet traff fornærmede i ansiktet før det falt i bakken og knuste.

Det skriver Under dusken.

Den frivillige som ble truffet, har gjennom sin ledelse uttalt at fatet ble kastet etter en uenighet mellom de to partene, skriver Universitetsavisa.

Scheie sier til NRK at hendelsen skjedde under en lek og at det var utilsiktet at den frivillige ble truffet.

– Natt til 8. oktober var vi flere som sto i en toalett-kø, der kastet vi en tallerken av glass mellom hverandre. Ved en feil bommet jeg og traff en annen person i ansiktet, sier han.

Kastet tallerken

Oppførselen førte til at rådet ved Studentersamfunnet mottok en anmeldelse, og at de vedtok å utestenge lederen fra Studentersamfundets område og virke i en uke.

– Som leder av Samfundet har jeg ikke levd opp til den standard som kan forventes av meg og det beklager jeg sterkt, sier Scheie.

Studentersamfundet er uten politisk ledelse etter det ble flertall for mistillitsforslaget. Foto: Øivind Olsson / NRK

Den tidligere lederen mener derimot ikke at det var grunnlag for mistillit.

– Episoden har ingen sammenheng med utøvelsen av mitt verv som leder av Samfundet, og er ikke egnet til å svekke den tillit som Samfundets medlemmer har gitt meg til å lede Samfundet, sier han.

53 prosent

Under møtet lørdag, gjenga KSG hendelsesforløpet på vegne av den fornærmede.

Også studentlederen ga sin versjon i møtet.

Ifølge studentavisa avsluttet han talen med å presisere at han tok sakens kjerne og fornærmedes opplevelse på alvor.

Lederen erkjente også at han hadde gjort en tabbe og håpet at han, sammen med styret, fikk mulighet til å fullføre vervet som ble påtatt.

Men slik ble det ikke.

Ønsker dialog om ukultur

Ifølge Under dusken stemte 336 for, mens 240 stemte imot mistillitsforslaget. 58 avga blank stemme.

Dermed stemte 53 prosent for å kaste styret.

I henhold til lovene må hele styret gå av dersom leder blir felt ved mistillit, skriver Samfundet på sine nettsider.

Under dusken skriver at et av medlemmene har etterlyst dialog om alkoholkonsumet og ukultur på huset i lys av at alkoholpåvirkning har ført til uklarhet om narrativene.

Nytt valg avholdes onsdag 2. november. Den nyvalgte lederen tiltrer straks, og sitter fram til 17. mai 2023.

Utfordrende med utestengt leder

Leder av Finansstyret, Dag Herrem, beskriver avgjørelsen som klar. Og han påpeker at utfallet ikke var klart på forhånd.

– Behandlingen i salen gjorde utslaget langt på veg. Det ble en diskusjon, og utfallet var det ingen som kjente på forhånd, sier Herrem til NRK.

Herrem sier leder av Samfundet er ansvarlig for disiplinærordningen, og at det dermed er et problem når man blir satt under ordningen selv.

– Det er vanskelig å ha leder som blir utestengt, og jeg tror det var grunnleggende for at mange stemte for mistillitsforslaget, sier Herrem.

Han legger til at debatten var ryddig, men at folk hadde tydelige standpunkter.

– Selv om mistillitsforslaget går på person, var det ikke personangrep. Det synes jeg var ryddig.

Saken har skapt uro

Lederen av finansstyret avviser uro i organisasjonen etter avstemminga.

– Men en sånn sak skaper alltid litt uro. Hvordan det blir framover er vanskelig å si noe om, men det er ingenting som tyder på større konflikter, sier han.

I utgangspunktet skal møter som dette kunngjøres i god tid i forvegen, men nå har de kuttet ned på tida for å få valgt ny leder raskt.

– Jeg tror vi får en ny leder onsdag, og et komplett styre lørdag om vi er heldige, avslutter Herrem.