Tar grep for å unngå nok et år med «sydenfesting»

Utagerende festing til langt på natt i fjor, fratok nattesøvnen til beboerne på Møllenberg i Trondheim. Nå tas det grep for årets innrykk av studenter til bydelen.

– I fjor var det mye musikk og dunkdunk. Det ble lite nattesøvn, spesielt for barn. Så det er mange barnefamilier som har rømt fra bydelen, og det må vi gjøre noe med.

Det sier Bjørn Erik Hansen, leder for Møllenberg og Rosenborg velforening.

Bydelen i Trondheim ligger like ved sentrum og utelivsstedene, og er dermed en svært populær plass for studenter å skaffe seg hybel.

Praktisk for studentene, upraktiske for beboerne på Møllenberg.

Tar grep

I fjor var situasjonen så ille at beboerne sa at nok var nok. Politiet mente at det til tider minnet om en festgate i Syden.

Derfor har kommunen i år i samarbeid med utleierforeningen, politiet og velforeningen kommet fram til at de skal ha vekter til stede i bydelen i en lengre periode, blant annet under fadderuken.

– Vi har en vekterløsning med vekter hver dag fra 15. august til 29. august. Så vil det ut september være vekter natt til lørdag og natt til søndag, sier styreleder Kristine Brauti i Trondheim Boligutleierforening.

– Da blir det kanskje litt mindre «Rai Rai»?

– Jeg håper det.

Styreleder i Trondheim Boligutleierforening, Kristine Brauti, håper vekter vil gi bedring. Foto: Jøte Toftaker / NRK

For mange studenter i bydelen

– Jeg håper virkelig at det blir bedre enn i fjor. Da var det krise, sier kommunedirektør Morten Wolden.

50 prosent av innbyggerne på Møllenberg er studenter. Det mener Wolden er for mye, og sier at kommunene jobber med en plan slik at det ikke blir for mange studenter i en bydel.

Selv om de har satt inn tiltak før studentene kommer, tror ikke Wolden det vil gi noen garanti for rolige kvelder i bydelen.

– Jeg er ganske sikker på at det blir noe støy og nattebråk.

Les også: Naboar har fått nok av «Sydenfesting» i bydel – no tar utleigarane grep

– Lov å feste

– Det er viktig å si at det er lov å feste og være sosial, men samtidig var det opplevelser og hendelser som ikke var greie.

Det sier leder i Velferdstinget, Øystein Fruseth Christiansen. Han er glad for at det er lagt gode planer før studentene kommer, og er sikker på at det nå blir bedre.

– Ja, det tror jeg. Men det skjer utelukkende fordi vi fokuserer på det og har en god dialog.

Vil ha levende bydel

– Vi regner med at det blir bedre i år og at studentene skjønner at de har et ansvar, sier Hansen i velforeningen.

Men også han er opptatt av at det ikke kan bo så mange studenter i bydelen. Han minner om at mange hus og hybler blir stående tomme på sommerne når studentene drar.

– Det viktigste er at hyblifiseringen blir stoppet. Ellers må vi drive voksenopplæring hvert eneste år, og da blir det ikke en levende bydel.