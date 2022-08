Studenter over hele landet venter på studentbolig – her står flere ledige

Studiestart nærmer seg med stormskritt, og denne uka er den store innflytningsuka for de fleste nye studenter.

Flere av de større studiebyene rapporterer imidlertid om hybelkrise.

Ine Othilie Been er en av de studentene som tok over nøklene til studentboligen sin på mandag.

– Jeg har bodd her i Trondheim allerede et år, men skal nå bytte hybel, sier hun.

Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) har laget et nytt bookingsystem for søking av hybler. Det har gjort at SiT ikke lenger har et køsystem.

Hun har med seg mye bagasje inn i den tomme leiligheten. Been har flere venninner som skal begynne å studere, og hun synes det virker som om det er bedre boligtilbud i Trondheim. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Booker selv

Det nye systemet baserer seg på at de legger ut hybler som er ledige på nettsiden. Man må selv følge med når hybelen man ønsker blir ledig. Da er det førstemann-til-mølla-prinsippet som bestemmer hvem som får bolig.

Slik unngår de ventelister og kø.

Been skal flytte inn i en av SiTs hybler, men å finne bolig var ikke så enkelt som hun så for seg.

Tina Landfastøien er fornøyd med det nye systemet. SiT ønsker likevel på sikt å bygge flere boliger, og har som mål å dekke 20 prosent av boligene for studenter i Trondheim. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Det var litt jobb. Jeg visste veldig tidlig at jeg skulle bytte hybel og flytte inn med kjæresten min i parhybel, men de endret systemet tidlig i år til at man måtte booke bolig selv. Da ble det litt jobb å følge med på nettsiden og vente på at noe skulle bli ledig, for det var ikke enkelt. Det tok ganske lang tid, sier hun.

SiT har selv inntrykk av at det har fungert godt.

– Det er mindre henvendelser fra studentene. Tidligere år så har det vært veldig mange som spør om når de får svar på søknaden. Kanskje har de ventet på svar fra oss i et halvt år. Nå vet du med en gang. Får jeg bolig eller ikke? Det er litt mer forutsigbart nå, sier Tina Landfastøien.

Hun er leder for boligutleie i SiT.

På deres nettsider ligger flere boliger ute som blir ledige fra 30. september. Det er fordi at studenter som får bolig hos dem, har to måneders oppsigelsestid.

– Hvis man ønsker å booke en bolig som ligger ledig litt fram i tid, men ønsker tidligere innflytning, så kan man ta kontakt med kundesenteret her og høre. Så undersøker vi det.

Her får de kommende studentene utlevert nøklene til studentboligene sine. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Mange studenter i kø andre steder av landet

Selv om SiT ikke har køsystem, rapporterer flere andre studentsamskipnadene rundt i landet at de har lange ventelister for studentbolig. NRK har lagd en oversikt over antall studenter på venteliste hos studentsamskipnadene de større studiebyene.

6431 i Oslo

2500 i Bergen

1350 i Tromsø

695 i Stavanger

334 i Kristiansand og Grimstad

– Vi er tilbake på det nivået som var før pandemi, sier Gunn Kirsti Løkka, boligdirektør i studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

Det er fullt hos dem nå, men ifølge Løkka beveger køen seg litt fremdeles.

– Jeg vil oppfordre studenter som starter boligjakten til å ha is i magen, sier hun.

Marita Monsen er kommunikasjonssjef i Sammen, som er Studentsamskipnaden på Vestlandet. Hun forteller at tallene kan være litt misvisende.

– Mange får seg bolig på det private markedet, uten at de kansellerer søknaden hos oss, slik at det ligger der inne, sier Monsen og fortsetter:

– Men det er veldig mange studenter som står i kø og vi er egentlig ganske bekymret over at det er et så høyt tall som står uten studentboliger. Vi vet at det private markedet i Bergen er ganske presset. Det er høye priser og mange om beinet.

Sikkerhetsnett for de som ikke får bolig

SiT har, sammen med Trondheim kommune, lenge hatt et sikkerhetsnett for de studentene som ikke får bolig i tide før studiestart.

Det kalles for «Tak over hodet». De opererer med en garanti for at folk skal få en midlertidig plass å bo. De holder åpent fra 8. august til 1. september.

– Det er alltid noen som trenger tak over hodet, og det er nå i den første måneden at behovet er der, sier Ronny Geiger, som er bomiljøkoordinator i SiT og har ansvar for Tak over hodet.

Ronny Geiger forteller at det gjelds å ha litt tålmodighet rundt boligsituasjonen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Foreløpig er det ikke så høy pågang hos dem, men Geiger forventer større pågang etter hvert.

Han ber studentene senke skuldrene.

– Etter hvert så vil alle få seg hybel, vi har aldri opplevd at noen ikke har fått det, sier han.