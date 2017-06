Røyk- og vannskader etter brann på gård i Selbu

– Det er kraftig røykutvikling fra én bygning. Det er en del enheter på eiendommen, sa brannmester André Lingjerde på 110-sentralen i Midt-Norge til NRK klokken 10.40.

Klokken 10.46 opplyste politiet på Twitter at det ikke er folk inne i bygget, og at det ikke er fare for spredning til andre bygg.

Innvendig brann

Varabrannsjef og utrykningsleder på stedet, Ole Løvseth, sier til NRK at brannen startet i andreetasjen i huset.

– Det er snakk om en innvendig brann. Det er delvis store skader i noen av rommene. Det er både røykskader og en del vannskader, sier Løvseth.

– Vi har kontroll og driver nå med etterslukking, sier han.

Varabrannsjefen opplyser videre at det er usikkert om det er noen som for øyeblikket bor i det gamle gårdshuset.