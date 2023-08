Rørosbanen er stengt mellom Røros og Støren, som ligger i Midtre-Gauldal kommune.

I tillegg er E6 stengt, og også omkjøringsveien på fylkesvei 30 er stengt på grunn av regnet.

Per nå er det bare en lang omkjøring som er aktuell når E6 og fylkesvei 30 er stengt i Midtre Gauldal.

Mellom Stjørdal og Røros kan man kjøre Fv 705 mellom Tydal og Brekken. Trafikk som skulle kjørt mellom Oslo og Trondheim på Rv 3 Østerdalen eller E6 over Dovrefjell har bare E136 og E39 via Åndalsnes som alternativ.

Det regner kraftig i området og Holtålen kommunen har sendt SMS-varsel til egne innbyggere.

– På grunn av regnet er situasjonen veldig uoversiktlig, spesielt i Ålen. Vi ber folk om å holde seg inne. Mer informasjon vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside etter hvert.

Til NRK sier ordfører Arve Hitterdal at de også følger nøye med på elva Gaula.

– Vi er litt avventende. Det er veldig mye vann, og det er noen bekker som har gått over.

Ifølge NEA Radio skal flere ha mistet veiforbindelsen i området.

Flere jordras

Politiet skriver også at det har gått flere mindre jordras på riksveg 30, samt på E6 like nord for Soknedalstunnelen.

E6 er stengt, opplyser Vegtrafikksentralen til NRK. Folk i distriktet bes vurdere om det er nødvendig å kjøre bil i kveld. Det er snakk om lange omkjøringer for å komme seg derifra.

Det skal også være mye vann i Støren sentrum.

Operasjonsleder i politiet i Trøndelag, Else Stokkebø, bekrefter at vann har trengt inn i flere kjellere i Ålen. Nå håper hun at regnet avtar.

– Vi håper at vi slipper flere ras, sier hun til NRK.

Her er et bilde fra Holtålen. Små bekker har blitt rimelig store. Foto: Per Magne Moan / NEA Radio

Må la bilen stå i noen dager

Per Magne Moan er reporter i Nea Radio og bosatt i Ålen. Han sier været har vært ganske heftig, og at nedbøren var kraftig en times tid.

– Selv er jeg litt isolert, og jeg kommer meg ikke ut med bil. Det er umulig å komme seg hit med kjøretøy, men jeg kan gå over plena til naboen for å komme meg på jobb i morgen.

Moan forteller videre at det kun er tre uker siden den samme vegen og Rørosbanen i området var stengt sist, så det er ikke en helt uvant situasjon, forklarer reporteren.

– Nå sitter jeg og ser ut vinduet på naboer i sydvest og slagstøvler som går rundt og titter på skadene.