Ronny Brede Aase (34): – Jeg lever på et helsemessig Mastercard

Beskjeden fra legen er klar: Ronny Brede Aase må definitivt ut av kategorien «alvorlig fedme». Både vekta, midjemålet og blodtrykket kan sette drømmen om å leve godt og lenge i fare.

34-åringen beskriver seg selv som en lykkelig type. Uten fysiske plager. Ikke en eneste sykedag i sin 13 år lange NRK-karriere. Dessuten har han gjennomført to halvmaraton og han føler seg frisk og fin.

Men det er nå.

– Det er mulig jeg brenner lyset i begge ender, sier han.

For kroppen er tung, tyngre enn den bør være. Inntaket av alkohol er for stort og inntaket av fet mat likeså.

Dommen fra kompisen Niklas Baarli er rimelig hard:

– Du spiser og drikker som en idiot. Vi lever i minus, du og jeg. Det er ikke bærekraftig.

Nå som han nylig har blitt pappa, innrømmer Ronny at det er første gang i livet han reflekterer rundt om dette koselivet kommer til å ende godt.

– Jeg lever på et helsemessig Mastercard, mener Ronny selv.

Kanskje er det derfor han ville lage helse-TV?

VARSELLAMPENE BLINKET: Når mange av Ronnys venner var enige om at han burde gjøre noen, begynte alvoret å gå opp for ham. Du trenger javascript for å se video. VARSELLAMPENE BLINKET: Når mange av Ronnys venner var enige om at han burde gjøre noen, begynte alvoret å gå opp for ham.

– Sunt med en mann i tykk kropp som lager helseprogram

Ronny Brede Aase synes det virker som om det bare er de tynne og veltrente som har monopol på det å mene noe om hvordan alle skal leve livene sine. Det er utfordrende og misvisende.

Derfor har han bestemt seg for at han, som selv er overvektig, skal dykke dypere ned i fordommer, myter og ekspertråd rundt fedme og slanking og finne sine løsninger.

– Jeg tenker det er sunt at det kommer en mann i en tykk kropp og lager et helseprogram. At man kanskje går inn med et åpnere sinn inn i en verden full av fordommer.

Og fordommer, det har han kanskje blitt enda mer bevisst på etter at han gikk i gang med serien.

– Jeg har bare blitt vant til at jeg må tåle at folk ser litt ned på meg fordi jeg har fedme. Jeg har kanskje avfunnet meg med en del slengkommentarer, sier Aase.

TROR FOLK TENKER: – Det er lett å tenke at fordi jeg er tjukk, så tar jeg dårlige valg og har lavere viljestyrke enn en slank person, mener Ronny Brede Aase. Foto: Daniel Rørvik Davidsen / NRK

«Han store fyren»

Sannheten er at Ronny Brede Aase bare alltid har vært «han store fyren». Det har han heller ikke noen problemer med:

Han elsker òg alt som er godt her i livet, som etter hans smak er øl, burger, taco, late dager og sene kvelder.

Ja, dette er en mann som er såpass glad i burger at han en gang reiste ens ærend med fly til Berlin for å teste burger «i verdensklasse».

– Jeg har en livsfilosofi som går noe sånt som: Hvis jeg koser meg masse så går det bra, fordi min livsglede tar igjen for det negative.

Diabetes, høyt blodtrykk, fettlever og kreft

Ekspertene har imidlertid et annet syn på det:

Lege Kaveh Rashidi forteller at både kiloene, midjemålet, blodtrykket og søvnapnéen til Ronny utgjør en risiko for drømmen om å leve godt og lenge.

Regnet ut fra BMI befinner 34-åringen seg i kategorien «alvorlig fedme». Det kan bli et problem, selv om det ikke er det riktig ennå.

Har man fedme øker nemlig risikoen for å utvikle en rekke sykdommer. På den lista finner man blant annet diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom, fettlever, gallestein og noen former for kreft.

Dessuten øker sjansen for at man får smerter i skjelettet, i ledd og muskler. Og man kan oppleve å få sykelig snorking, eller søvnapné – noe Ronny allerede har.

Dette er fakta som får kjæresten Tuva Fellman til å gråte.

– Sånn vil jeg ikke ha det. Det ordet «alvorlig», det kjenner jeg at det liker jeg ikke. Noe må du gjøre.

Lykkes de som slanker seg?

Men er målet om best mulig liv med minst mulig innsats oppnåelig?

Det er lett å si at han må skjerpe seg. Men hadde det vært en fasit, så hadde jo alle vært tynnere. Ronny vet det ikke er så enkelt.

Ny forskning viser også et annet bilde.

For det handler faktisk mye om gener. Professor Torben Hansen, ved Københavns Universitet mener at Ingen velger å bli overvektige.

I genene er det ting som påvirker hvor lett en legger på seg og hvor lett man kan slanke det av seg igjen. Noen av genene våre påvirker også appetitten vår.

– Hvis man har gener som koder for overvekt, vil man resten av livet ha høy risiko for å legge på seg, sier overlege og professor Jens Meldgaard Bruun ved Aarhus Universitet.

Da er det for lett å si at en slankekur som fungerer for ett menneske, skal fungere likeens for et annet.

BLE PAPPA: Ronny ble pappa i oktober. Han forteller at det har gjort underverker for gå-gleden, selv om mange av turene går til det lokale bakeriet. Foto: Privat

Men tilbake til starten. Er det virkelig mulig å leve på et helsemessig Mastercard?

For Ronnys del handler det mest om å passe på mattinntaket.

– Jeg har levd på et slags «matinntaksmastercard». Men det skal fortsatt være rom for det, når jeg vil. Men mens jeg har vært 100 prosent ukritisk før, så har jeg jasset meg ned til 90 prosent nå.

– Jeg må passe på at jeg ikke blir så sulten at jeg stapper i meg hva som helst, fortsetter han.

Han håper at serien kan være med på å røske opp litt i fordommer på hvorfor folk har fedme og er overvektig.

– Hvis en kan gjøre det ved å veie seg i bokseren på TV, er det verdt det, sier Aase.

– For det hadde jeg aldri trodd at jeg kom til å gjøre.