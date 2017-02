Rettssak mot drapssiktet er utsatt

Mannen (26) som lørdag ble varetektsfengslet for drapet på Ler i forrige uke, skulle torsdag egentlig møte i en annen straffesak han er tiltalt i.

Onsdag opplyser tingrettsdommer Eirik Lereim i Sør-Trøndelag tingrett til NRK at torsdagens hovedforhandling er utsatt.

– Vi mottak brev fra tiltaltes forsvarer hvor han framhever at hans klient den siste tiden har vært belastet med mange politiavhør i forbindelse med en omfattende sak han er siktet i. Mannen har derfor ikke hatt tid til å konsentrere seg om straffesaken han er tiltalt i, sier Lereim. Og fortsetter:

– Den europeiske menneskerettskonvensjon forutsetter at enhver har krav på gode forberedelser til en straffesak. Og siden påtalemyndigheten også støttet forsvarerens begjæring om utsettelse, returnerte vi saken til politiet og ba om at den blir berammet til et senere tidspunkt, sier Lereim.

Straffesaken mannen er tiltalt for, dreier seg blant annet om trusler mot politiet og vold mot helsepersonell.