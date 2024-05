Rettssaken etter dødsulykken går for Trøndelag tingrett hele denne uka.

Sjåføren av bilen, en 20-åring, er tiltalt for uaktsomt drap. Strafferamma er på seks års fengsel.

Tre andre ungdommer er tiltalt for medvirkning og en også for promillekjøring.

19-åring omkom

19 år gamle Nichlas Hansen Teigmo var passasjer i bilen, og omkom av skadene han ble påført i ulykken.

Sjåføren av ulykkesbilen er i tillegg også tiltalt for promillekjøring. Promilletesten som ble tatt drøy en time etter ulykken, viste en promille på 1,72.

Bilen kjørte av fylkesvei 7068, ved Finnanger på Otterøya, i 23-tida fredag 16. juni i fjor, omtrent 35 kilometer fra Namsos sentrum. Foto: Kjetil Langeng

Mens nødetatene var på vei til ulykkesstedet, utførte medpassasjerene hjerte-lunge-redning på 19-åringen.

Tre av de fire i bilen som overlevde den tragiske hendelsen, fikk store skader i ulykken.

Erkjente straffskyld

Den hovedtiltalte 20-åringen erkjente straffskyld da rettssaken startet tirsdag morgen. Han forklarte seg først under rettssaken.

Her kom det fram at de fire tiltalte og avdøde Nichlas Hansen Teigmo møttes tidligere på dagen hjemme hos hovedtiltalte.

– Vi møttes hjemme hos meg på ettermiddagen. Etterpå dro vi med båt ut til Faksdal på Jøa alle sammen. Vi drakk øl, spiste mat, og koste oss. Stemningen var god.

– Mistet bestevennen min

– Etterpå dro vi hjem til meg. Der kjørte vi rundt på åkeren nedenfor huset, og vi byttet sjåfør flere ganger underveis. Siden husker jeg ikke så mye før jeg våknet opp av et smell, og hørte skrik rundt meg etter at bilen kjørte av veien, forklarte 20-åringen.

Den unge mannen var tydelig preget da han forklarte seg for tingretten.

– Det er tungt å sitte her nå. Jeg har mistet bestevennen min, sa han til retten.

Lang saksbehandlingstid

To av advokatene mener saksbehandlingstiden har vært for lang i denne saken. Tiltale ble tatt ut i februar, men saken kommer altså først for tingretten nå i mai.

Advokatene mener at dette har vært en ekstra belastning både for Teigmos familie, men også for de tiltalte i saken.

Bistandsadvokaten har varslet krav om oppreisningserstatning etter ulykken, på vegne av Nichlas Hansen Teigmos foreldre.