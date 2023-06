– Vi vil trygge livene til de som opplever et umenneskelig press for å passe inn i familien, menigheten eller miljøet de er i.

Det sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Fredag la regjeringen fram et lovforslag om å forby konverteringsterapi – såkalt «homoterapi».

Hun sier at mange opplever det å få tilbudt konverteringsterapi som siste utvei for å passe inn.

– Det er for dem som opplever dette at vi legger inn dette forbudet i dag.

Anette Trettebergstuen (Ap) og Emilie Enger Mehl (Sp) var på pressekonferansen for å presentere regjeringens lovforslag. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Trettebergstuen sier at konverteringsterapi er en uakseptabel innblanding i folks seksuelle orientering og kjønnsidentitet, som ødelegger liv.

– Når vi i dag legger frem dette forslaget er vi et skritt videre på riktig vei. Vi forventer et flertall på dette.

– Et alvor

– Denne loven skal virke og beskytte, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Hun sier at juni, pridemåneden, er en måned hvor vi skal feire mangfold og kjærlighet. Men hun sier at det også er et alvor, fordi mange skeive opplever trusler, hest og vold.

– Slik skal vi ikke ha det i Norge. Alle skeive og streite skal få være trygge og seg selv.

Hun håper Norge kan gå foran som et forbilde.

Dette er lovforslaget Ekspander/minimer faktaboks Forbudet mot å utføre konverteringsterapi vil ramme «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet». Regjeringen foreslår at barn gis et særskilt vern. Videre foreslår regjeringen at forbudet mot å utføre konverteringsterapi også skal gjelde der nordmenn utfører denne type handlinger i utlandet. Forbudet foreslås tatt inn i straffeloven. Strafferammen for å utføre konverteringsterapi skal være bot eller fengsel inntil 3 år og 6 år hvis overtredelsen er grov. Regjeringen foreslår i tillegg at det skal være straffbart å markedsføre tilbud om å utsette andre for de nevnte metodene. Overtredelse av markedsføringsforbudet skal medføre bot eller fengsel inntil 6 måneder. Regjeringen sender nå lovforslaget til behandling i Stortinget: Prop. 132 L (2022-2023). Kilde: Pressemelding fra Regjeringen

Omstridt

Konverteringsterapi eller «homoterapi» er svært omstridt. Målet er å endre en persons legning fra for eksempel homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil.

Morten Hegseth håper at det i dag blir presentert et forbud mot konverteringsterapi. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Jeg håper at det blir presentert et forbud mot homoterapi som er like knallhard som det Trettebergstuen presenterte sist pride, sa Morten Hegseth til NRK fredag morgen.

Han har vært engasjert i debatten om konverteringsterapi. I 2019 var han aktuell med dokumentarserien «Homoterapi» på VGTV.

Regjeringen har tidligere sagt at de vil ha et forbud mot konverteringsterapi, ved lov.

Ved forrige pride presenterte Trettebergstuen noe hun kalte «et endelig forbud».

Altså at ingen kan utføre homoterapi på hvem som helst som «kan ta psykisk skade av det».

NRK forklarer Hva er homoterapi? Bla videre Endre Konverteringsterapi, eller homoterapi, er en behandling med mål om å endre den seksuelle orienteringen og kjønnsidentiteten til en person. Behandling Behandlingen benytter både psykologiske og «åndelige» metoder, som samtaleterapi, praktiske og mentale øvelser, bønn, sjelesorg, håndspåleggelse, og i sjeldne tilfeller djevelutdrivelse. Dele Sjelesorg sikter mot å lette følelsesmessig smerte og psykologiske belastninger ved at man lar personen dele sine tanker, lengsler, drømmer, fortvilelse og tvil i samtale. Kilde: Wikipedia, SNL Forrige kort Neste kort

Ønsker flertall

Leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget Grunde Almeland (V) er glad for regjeringens forslag.

Grunde Almeland (V) sier at Venstre vil være med på å sikre flertall for et forbud. Foto: William Jobling / NRK

– Til tross for at jeg er glad for at dette kommer stiller jeg spørsmål ved hvorfor dette har tatt så fryktelig lang tid.

Han sier at han like fullt ser fram til at både han og Venstre skal være med på å sikre flertall for et forbud mot konverteringsterapi.

Hegseth sa til NRK at han gledet seg til pressekonferansen og at han heier på arbeidet som har blitt gjort.

Han la til at han ikke ville ha flere pressekonferanser med lovnader – uten at det skjer noe.