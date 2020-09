Rederiet fikk bukt med skyhøyt sykefravær: Slik fikk de Wanja og kolleger tilbake i jobb

Hurtigbåten legger fra kai med matros Wanja Rundgreen om bord på sambandet mellom Trondheim og Vanvikan.

I fjor ble hun sykmeldt på grunn av utbrenthet.

– For å være veldig åpen så trodde legen at det skulle ta ett år. Jeg var tilbake på jobb etter to måneder, forteller Rundgreen.

Hun jobber i rederiet FosenNamsos Sjø. De har fem hurtigbåtruter og syv ferjesamband i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Var skyhøyt fravær

Rundgreen hadde jobbet i 23 år i rederiet da hun møtte veggen. Hun var utbrent og ble sykmeldt. Nå roser hun rederiet fordi at hun klarte å komme tilbake på jobb igjen etter to måneder.

Før sykemeldingen var hun kafeleder i Kystekspressen som går mellom Trondheim og Kristiansund. Nå jobber hun som matros på hurtigbåten mellom Trondheim og Vanvikan i Trondheimsfjorden.

Nye arbeidsoppgaver bidro til at hun kom raskt tilbake på jobb.

– Jeg hadde i utgangspunktet ikke lyst til å slutte, men jeg hadde behov for andre oppgaver. Da fikk jeg den muligheten, og det gjorde at jeg var kjapt tilbake på jobb, mener hun.

NYE OPPGAVER: Wanja Rundgreen trives med sine nye arbeidsoppgaver som matros på hurtigbåten. Rederiet har redusert sykefraværet fra 18 til 1 prosent på to år. Foto: Anders Werner Øfsti

Behov for andre oppgaver

Endring av rutiner og kultur har redusert sykefraværet hos de 400 ansatte i rederiet. Siden 2018 er det redusert fra 18 prosent til totalt 1,4 prosent. Kystekspressen har vært helt ned i 0,2 prosent.

– Da jeg startet var sykefraværet på 18 prosent på det verste, forteller Sølvi-Helén Antonsen. Hun er mannskaps-og HR-koordinator i FosenNamsos Sjø.

I september var sykefraværet i Norge på 5,9 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Bruker psykolog

Rederiet har jobbet systematisk med å få ned det høye sykefraværet og har tatt tydelige grep.

– Det er veldig lav terskel for å gå til nærmeste leder før man går til lege. Kanskje det er noe vi kan vi kan finne ut sammen. Vi er veldig rask til å koble på bedriftshelsetjenesten, sier Sølvi-Helén Antonsen

Selskapet setter også inn psykolog om det trengs.

– Kanskje er alt man trenger samtale med en psykolog for å få sortert tankene sine litt, fortsetter Antonsen.

Bedriftshelsetjenesten legger et løp for de ansatte. FosenNamsosSjø dekker utgiftene om ansatte har behov for psykolog eller annen medisinsk bistand.

ØKER LØNNSOMHETEN: Mariann Grønseth i FosenNamsos Sjø sier at de dekker utgifter til psykolog om det er nødvendig. Kutt i sykefraværet har økt lønnsomheten i rederiet. Foto: Anders Werner Øfsti

Sparer millionbeløp

Nedgangen i sykefraværet betyr også mye for økonomien i selskapet. Innsparingene er betydelig sammenlignet med for to år siden.

– Til og med juni måned i år så har vi redusert utgiftene med 1, 9 millioner kroner i vårt rederi. Vi ser også at sykefraværstallene for juli og august har gått enda mer ned. Så vi gleder oss til resultatet for neste kvartal, Mariann Grønseth, drifts– og HR-sjef i FosenNamsos Sjø.

Ansatte følges opp med en gang

Rask oppfølging er avgjørende for å få ansatte raskt tilbake. Det mener daglig leder i bedriftshelsetjenesten Din BHT, Geir Kaspersen.

– Jeg tror det er den største årsaken til at fraværet går betydelig ned i FosenNamsos Sjø, sier Kaspersen.

Han mener behovene kan variere stort blant ansatte i bedrifter som sliter enten fysisk eller psykisk.

– For mange kan det være nok å redusere arbeidstida en periode, sier han.