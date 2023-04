Det er ikke første gang Randulf Larsen Skjærseth fra Trondheim reiser alene.

– Den første gangen tenkte jeg på alt som kunne gå galt. At jeg kunne bli overfalt eller rammet av sykdom. Da jeg hadde tenkt ferdig, pakket jeg kofferten og dro, sier 80-åringen til NRK.

Til helga er det klart for en ny tur – han skal på Interrail, og den skal vare i tre uker. Kun én eneste overnatting har Larsen bestilt før avreise.

Ikke god med mobilen

På Interrail i Europa kan man omtrent hoppe på hvilket tog man ønsker, og dra dit man vil. Med unntak av noen land i øst.

Randulf Larsen Skjærseth har alle muligheter åpne.

Første stopp er Malaga. Hvor reisen går videre kommer Skjærseth til å finne ut av etter hvert. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Jeg starter i Malaga, så blir det kanskje en tur hit og dit i Spania før jeg reiser videre. Skal jeg til Italia, må jeg også gjennom Frankrike. Kanskje ender jeg turen i Venezia, sier han.

Men foreløpig har han kun booket den første overnattinga i Spania. Resten tar han på sparket.

80-åringen innrømmer at han ikke er god på mobil eller data, så steder å sove må han finne når han vandrer gatelangs i byene han besøker.

Merker stor pågang

Ragnhild Skaara Imset er kommunikasjonssjef i Entur. Dette er et selskap som skal gjøre det enklere for folk i Norge å velge kollektivt.

De hjelper også reiselystne som ønsker å dra på Interrail.

– Vi opplever at det er mye pågang nå mot sommeren. Mange er mer miljøbevisste, og har sansen for det å reise miljøvennlig, sier hun til NRK.

Imset sier at både Frankrike, Spania og Italia er populære reisemål blant nordmenn på Interrail. Men det er enklest og billigst å reise østover. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Hun sier de har et inntrykk av at det er flest barnefamilier som benytter seg av denne reisemåten, men at de også de siste årene har opplevd en økt pågang fra folk over 60 år.

– Mange har Interrail-minner fra 1970- og 1980-tallet, og er nå klare for å gjenoppta opplevelsen. Folk som har blitt pensjonister forteller at de nå har mer tid å bruke på selve reisen. De vil oppleve noe annet enn å fly inn og ut, sier Imset.

Hun legger til at de litt eldre turistene gjerne stiller litt høyere krav til standarden enn de yngre.

Ble bedt om å lære seg fransk

For Interrail forbindes jo gjerne med bekymringsfrie ungdommer som sover på de mest utenkelige steder – som en hard benk på en togstasjon.

Men 80-åringen fra Trondheim er ikke bekymret for slike ting.

– Erfaringsvis så har jeg hatt gode sengeplasser på reisene mine. Det kan være litt vanskelig å finne et sted i helgene, men det går som oftest bra.

Billetten er beviset på at Skjærseth skal på tur. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Og det beste med å være på tur? Å møte alle menneskene, mener turisten.

– En gang i Paris møtte jeg en mann på min egen alder som jeg spurte om vegen. Man klarer å føre en samtale selv om en ikke er god i engelsk. Han forklarte meg hvor jeg skulle, men han mente også at om jeg skulle reise i Frankrike så burde jeg kunne fransk.

Hjemme i Trondheim har han både kone, barn og barnebarn.

– Jeg har reist med kona også, men da har det vært på hennes premisser. Da er alt klappet og klart før vi drar.

– Nå er ingenting i boks, sier han lattermildt.