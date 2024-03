Klokken 18.25 lørdag kveld kom det inn en melding til politiet i Trøndelag om funn av to døde personer på ei hytte i Åfjord i Trøndelag.

Det var Adresseavisen som først meldte om saken.

– Det er et ektepar i 80-årene, som er hjemmehørende til Trondheim som er funnet, opplyser politiadvokat Christian Spets til NRK.

Funnet av nabo

En hyttenabo skal lørdag kveld ha oppsøkt hytta og funnet ekteparet døde.

Krimteknikere har i natt vært på stedet og gjort undersøkelser.

– Det er viktig å understreke at det foreløpig ikke er noe grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart. Det skal ikke være noe tegn til skader eller kamp, sier Spets.

Politiet jobber nå med å kartlegge bevegelsene til de avdøde, og hvem de har vært i kontakt med i tiden før de døde.

– At to personer er blitt funnet døde sammen er grunnen til at vi nå ser på dette som mistenkelig, sier Spets.

Skal obduseres

De avdøde er fraktet til St. Olavs hospital, der de vil bli obdusert.

– Vi håper den endelige obduksjonsrapporten kan si noe om hva som har skjedd, sier Spets.

Vitner skal være avhørt og politiet fortsetter etterforskningen av saken.

Kriseteam koblet på

Ordføreren i Åfjord, Erling Iversen, forteller at det lokale kriseteamet er koblet på.

– Dette går selvfølgelig inn på oss. Mine tanker går til familien. Jeg håper at det kan komme en klarhet i hva som har skjedd, sier Iversen.

Han legger til at Åfjord er en kommune med mye hytter, og at lokalbefolkningen er tett på hytteboerne i kommunen.