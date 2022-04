Fleire våpenbeslag under politiaksjon i Trondheim

Søndag morgon rykte politiet ut til ein bustad i Trondheim sentrum. Dei hadde mistanke om oppbevaring av narkotika.

Politiet føretok ei ransaking av huset, og gjorde beslag i eit større tal våpen av ulike karakterar.

Det opplyser politiet i ei pressemelding måndag morgon. Dei ynskjer foreløpig ikkje å gå inn på kva slags type våpen det er snakk om.

Politiet gjorde også funn av mindre mengder narkotika.

Det blei iverksett etterforsking på grunnlag av opplysningane politiet fekk under dei innleiande undersøkingane.

Sikta for valdtekt

Saka har blitt etterforska søndag. Fleire vitne vart avhøyrde.

På bakgrunn av bevis som blei sikra i saka, er personen også sikta for to tilfelle av valdtekt, jamfør straffelova § 292 og § 291.

– I utgangspunktet var det ei narkotika- og våpensak. Gjennom det fekk vi kunnskap om moglege seksuelle overgrep. Då vart fokuset flytta over til det.

Det opplyser politiadvokat Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt.

Han ynskjer ikkje å gå inn på kva konkret som gjorde til at dei fatta mistanke om dette, men det var på bakgrunn av beslag som vart gjort på staden.

– Det dreier seg om to ulike fornærma. Den eine valdtekta skal ha skjedd natt til søndag, og den andre skal ha skjedd tidlegare, ifølge politiadvokaten.

Det er tema i etterforskinga å få tidfesta dette nøyaktig, men politiet vil ikkje gå ut med nærmare opplysningar om dette no.

Fengslingsmøte tysdag

– Politiet kan på noverande tidspunkt ikkje utelukke at siktinga vil bli utvida, verken overfor dei fornærma som saka no gjeld, eller ved at den blir utvida til også å gjelde straffbare forhold overfor andre, legg han til.

Saka blir etterforska breitt, og det blir jobba aktivt med fleire ulike hypotesar.

Politiet ynskjer ikkje å gå ut med informasjon om kva sikta, dei fornærma eller vitnene har forklart til politiet, eller øvrige funn politiet har gjort, av hensyn til etterforskinga i saka.

Den sikta vil bli framstilt for fengsling i Trøndelag tingrett tysdag.