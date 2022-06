Personer eksponert for klor og syre – ni til sykehus

Ni personer er fraktet til St. Olavs hospital, tre av dem i luftambulanse.

38 personer er eksponert for en blanding mellom klor og syre.

– Blandingen danner en gass, og da får man pustevansker. Men når de kom seg bort, gikk det heldigvis over og de fikk bedre pust, sier operasjonsleder i politiet Wenche Johnsen.

Over 50 personer er evakuert fra området som ligger i Trøndelag.

– Siste sikkerhetsavstand er femti meter.

Uhellet har skjedd ved en bedrift i industriområdet som ligger i Lyng-bukta i Vanvikan.

Det står en luftambulanse utenfor industribygget i Vanvikan. Foto: Per Einar Stranden

Ingen alvorlig skadet

– Per nå vet vi at det er 38 personer som er direkte eksponert for gassen. Men ingen framstår som alvorlig skadet.

Luftambulanse og helsepersonell er på stedet og sjekker tilstanden til de ansatte.