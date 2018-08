På denne strekningen mistet 33 sjåfører lappen på tre uker

– Dette er skremmende, sier Anders Sjøtrø, distriktsleder for UP i Midt-Norge.

Til sammen har politiet i Trøndelag og Møre og Romsdal beslaglagt 114 flere førerkort i sommermånedene i år sammenlignet med i fjor.

Distriktsleder for UP i Midt-Norge, Anders Sjøtrø, er sjokkert over antallet førerkortbeslag på norske veier i sommer. Foto: Mette Vollan / NRK

Distriktslederen forteller at fylkesvei 755 fra Røra til Straumen ved Inderøy i Trøndelag har vært verst i sommer.

– Bare i juni måned tok vi hele 33 førerkort der. Det er et skrekkeksempel, sier han.

Sjøtrø ser at flere kjører fortere i år enn i fjor, men mener at en viktig faktor til at de har beslaglagt flere førerkort, er at patruljene har forbedret treffprosenten.

– Patruljene har vært flinke til å finne riktige strekninger og tatt betydelig mange i sommer på bakgrunn av dette, sier Sjøtrø.

Midt-Norge er verst

Men det er ikke bare på midtnorske veier bøtene hagler og førerkortene flagrer.

18.400 bilister har fått forenklede forelegg etter å ha kjørt for fort på norske veier i sommer, det hele 4000 flere enn i fjor. En økning på 28 prosent.

Også antall førerkortbeslag har økt i feriemånedene. Verst er det i Midt-Norge, hvor antall beslag er over doblet. Økningen på landsbasis er på 11,5 prosent fra 2017.

– Vi er som politiet, urolig for at folk kjører for fort. Fart er en av de viktigste grunnene til at vi får alvorlig trafikkulykker, så det at mange bryter fartsgrensen er urovekkende, forteller avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

Sommerstatistikk fra UP - juni/juli - forenklede forelegg fart UP distrikt 1 - øst UP distrikt 2 - Sør-Øst UP distrikt 3 - vest UP distrikt 4 - Midt UP distrikt 5 - Nord Sum 2018 4417 4501 3283 1786 4414 18401 2017 3079 3199 3154 1688 3221 14341

– Godt vi har kontroller

UP kommer til å fortsette med målrettede kontroller utover høsten og da NRK var med på fartskontroll på E6 i Steinkjer tok de nye fartssyndere. En person mistet lappen og to forenklede forelegg ble gitt.

FARTSSYNDERE: På denne strekningen i Sparbu, tok politiet tre sjåfører som kjørte over fartsgrensen på onsdag. UP sitter lavt slik at bilene ikke skal få øye på dem. Foto: Mette Vollan / NRK

En av dem som kjørte for fort var Julia Fossum (21). Fossum kjørte i 61 km/t i 50-sonen, og fikk et forenklet forelegg på 3100 kroner og to prikker på førerkortet.

GODT AT POLITIET HAR KONTROLLER: Til tross for at Julia Fossum (21) fikk et forenklet forelegg og to prikker på førerkortet, er hun glad for at politiet har kontroller. Foto: mette vollan / nrk

– Jeg bruker egentlig å ta det med ro på denne strekningen, men denne gangen var jeg nok litt uoppmerksom. Jeg vet at det er dumt å kjøre over fartsgrensen. Det kan skje fort at man kjører litt over fartsgrensen, men da er det godt at politiet har kontroller, selv om det svir litt, ler hun.

– Kan skyldes godt vær

Statens vegvesen mener det gode været og de nye veiene er grunner til at folk overskrider farsgrensen i sommermånedene.

LETTERE Å KJØRE FORT: Leder for trafikant og kjøretøyavdelingen region Midt, Frode Børstad. Foto: Knut Opeide

– Vi har fått bedre veier i Norge og da blir det kanskje lettere å kjøre fort. En annen viktig faktor er det fine været vi har hatt i sommer. Sjåfører blir nok fristet til å trykke litt ekstra på gassen for å komme raskere fram, sier avdelingsdirektør for trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen, Frode Børstad.

– Men hvordan kan vi forebygge at bilister kjører for fort?

– Vi må kanskje bli flinkere til å opplyse trafikanter, slik at folk blir flinkere på å holde fartsgrensen, fortsetter Børstad.

Syv dødsulykker på grunn av høy fart

Det er ikke tall på hvor mange dødsulykker som har skjedd i Norge i 2018 som følge av for høy fart. Men ifølge Statens vegvesen har «versting»-distriktet – region Midt hittil i år hatt syv dødsulykker på grunn av høy fart.

I 2017 hadde 24,5 prosent av dødsulykkene i landet fart som medvirkende årsak, mens region Midt hadde hele 38,8 prosent.

– I tallene for 2015 og 2016 ligger region Midt under landsgjennomsnittet, vi kan ikke slå fast at det i region Midt er en trend at flere blir drept grunnet høy hastighet, eller at fart er en medvirkende årsak, opplyser Børstad.

Distriktslederen for UP i Midt-Norge forteller at de vil fortsette å ha fokus på fartskontroller, selv om sommeren snart er over.

– Vi jobber målrettet mot fart, rus og trafikkfarlig adferd. Vi har over 20 patruljer på veiene i Midt-Norge hver dag, og dette vil vi fortsette med utover høsten, sier Anders Sjøtrø.