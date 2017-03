Ordfører i sjokk etter dødsfall

– Jeg tror alle i Steinkjer er ganske sjokkert over at dette har skjedd, sier ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram til NRK torsdag kveld.

Sønnen (24) til avdøde er nå siktet for forsettlig drap, etter den stygge voldsepisoden som skjedde i et boligområde i Sørlia i Steinkjer, rundt klokken 14.00 torsdag.

– Har gjort alt rett

– Det er både forferdelig og uvirkelig å høre om et drap i kommunen. Det er selvsagt veldig tragisk, sier Gram.

Kommunen har iverksatt kriseteam etter hendelsen, både for familien og for naboer og forbipasserende, som var i området da episoden skjedde.

Les også: Siver Knoph (17) var på vei hjem da han fikk øye på en skadet mann midt i gata.

Den brutale voldsepisoden skjedde i et boligstrøk i Sørlia i Steinkjer. Ifølge politiet var det flere vitner til hendelsen. Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

– Det er fryktelig trist for dem som er involvert. Via sosiale medier har jeg sett at det har vært litt uro blant befolkningen. Men fra helse og politiet mener jeg dette er håndtert så godt som overhodet mulig, sier kommuneoverlege Sunniva Rognerud.

Kommuneoverlege i Steinkjer Sunniva Rognerud. Foto: Steinkjer kommune

Hun har selv hatt en hektisk dag og vært med på hele prosessen, siden alarmen gikk på legevakta.

– Når kriseteamet er ferdig med sin oppgave vil det ordinære helseapparatet ta seg av oppfølgingen av de involverte, sier Rognerud.

Den siktede 24-åringen vil bli fremstilt for varetektsfengsling fredag.