Sørlia-drapet: Dømt til tvungent psykisk helsevern

Dommen ble lest opp i Inntrøndelag tingrett torsdag ettermiddag.

Sakkyndige og statsadvokat Unni Sandøy i retten i Steinkjer. Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Rettssaken etter drapet i Sørlia i mars i år startet mandag 25. september. En 25 år gammel mann var tiltalt for å ha tatt livet av sin far på åpen gate.

Paranoid schizofreni

Mannen var psykotisk under drapet, ifølge de rettsoppnevnte sakkyndige.

– Etter samtaler med tiltalte, gjennomgang av hans sykdomshistorie og de vurderinger som er gjort, mener vi at tiltalte var psykotisk i gjerningsøyeblikket, sa Solveig Klæbo Reitan i retten.

Tiltalte har fått diagnosen paranoid schizofreni.

Forsvarer til den 25 år gamle mannen, Rolf Christensen og aktor Unni Sandøy. Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Også 25-åringens behandler ved Brøset sykehus i Trondheim forklarte i retten at han fremdeles anser sin pasient som psykotisk.

Han sa videre at medisineringen har hatt en god effekt, og at de ser store framskritt i hans helsesituasjon, men at tiltalte fremdeles sliter med innsikt i egen sykdom.

Både bror og mor vitnet i retten

Verken mor eller bror til tiltalte kunne forklare hvorfor den tragiske hendelsen fant sted 30. mars i Sørlia i år. De tror far i familien ble drept ved en tilfeldighet.

Mor til tiltalte forklarte i retten at hennes sønn sleit mye før han ble innlagt ved psykiatrisk avdeling i 2014. Hun fortalte om en snill og god gutt gjennom oppveksten, som alltid har hatt et godt forhold til sin familie.

Tiltalte sleit i perioder med rusproblemer, men ifølge prøver politiet tok i etterkant av dødsfallet, så var han rusfri da det skjedde.