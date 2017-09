Aktor: – Bør dømmes til tvungent psykisk helsevern

Aktor i saken, Unni Sandøy, la blant annet vekt på de rettspsykiatriske sakkyndige sin konklusjon i sin avslutningsprosedyre i retten onsdag.

– Reell fare for gjentagelse

Sakkyndige i saken er Michael Setsaas og Solveig Klæbo Reitan.

Sakkyndige i saken, Michael Setsaas og Solveig Klæbo Reitan, konkluderte tirsdag med at den drapstiltalte 25-åringen var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og at han etter loven kan dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Tiltalte har fått diagnosen paranoid schizofreni.

Statsadvokat og aktor i saken, Unni Sandøy.

– Aktoratet mener det er en reell fare for gjentagelse for voldelige handlinger om tvungen psykisk helsevern ikke er til stede, sier Unni Sandøy i retten onsdag.

Hun legger også vekt på at tiltaltes behandler ved Brøset sykehus, sjefpsykolog Kåre Nonstad, omtaler den tiltalte som psykotisk ennå den dag i dag.

Døde av store hodeskader

Det var 30. mars i år at en mann i 60-årene døde etter store hodeskader. En 25 år gammel mann, avdødes sønn, er tiltalt i saken.

Hendelsen skjedde i et boligfelt like sør for Steinkjer i Nord-Trøndelag.

Bistandsadvokat til familien, Kristine Lykke, fremmet krav om erstatning på vegne av familien. Kravet er i forhold til vanlig rettspraksis og ligger på rundt 200.000 kroner til de tre fornærmede i saken, ifølge advokaten.

– Min påstand er at tiltalte må betale erstatning til sin mor, bror og søster etter rettens skjønn, sier Lykke.

Forsvarer vil ha frifinnelse

Forsvarer for tiltalte, advokat Rolf Christensen.

Forsvarer for tiltalte, Rolf Christensen, sier i sin avslutning at det ikke finnes tvil om at hans klient har slått sin far til døde med en stein tidligere i år.

– Det som har blitt klart i denne saken er at det ikke er funnet noe klart motiv for denne handlingen. Dette har verken etterforskning eller helsepersonell klart å avdekke. Det som er avdekket er at min klient var i en sterk psykose denne dagen i mars, og han kan derfor ikke straffes for sine handlinger, sier advokaten.

Christensen mener retten bør vurdere om den tiltalte bør overføres til tvungent psykisk helsevern, eller om den behandlingen den tiltalte får per i dag ved Brøset sykehus i Trondheim vil være tilstrekkelig. Han understreker at også dette er et tvangsregime, men da vil ikke hans klient ha en dom. Dette er advokatens påstand.

Kan bli ny rettssak om tre år

Han legger vekt på at medisinering er viktig for at hans klient skal unngå store psykoser.

Rettssaken har pågått i tre dager, og startet mandag 25. september i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer.

Om tiltalte idømmes overføring til tvungent psykisk helsevern, så må det hvert tredje år holdes en ny rettssak dersom dommen skal gjelde.