NRK skrev nylig om at såkalt stalking er tillatt – så lenge man klarer å skjule det, slik at ofrene ikke merker at de blir overvåket.

Høyesterett frikjente nylig en mann i 40-årene som lusket rundt i ulike boligområder i Trondheim for å snikfotografere og spionere på unge kvinner gjennom vinduer.

Synnøve Fossheim Karlsen var én av disse kvinnene, og hun reagerer sterkt på at mannen ikke ble straffet for å gjøre dette.

– Jeg har stor forståelse for at Høyesterett må dømme etter loven. Men jeg mener at avgjørelsen ikke henger på greip, vi var flere som observerte denne personen i løpet av åtte måneder, forteller Karlsen til NRK.

UBEHAGELIG: Synnøve Fossheim Karlsen synes det var ubehagelig å oppdage at noen spionerte på henne gjennom kjøkkenvinduet i Trondheim da hun bodde i byen. I dag bor hun i Tromsø. Foto: Privat

– Ble litt paranoid

Sammen med fire andre unge kvinner vitnet hun mot mannen både i tingretten og i lagmannsretten. Mannen hadde tidligere blitt dømt til forvaring for flere overfallsvoldtekter, og i 2017 ble mannen løslatt på prøve.

Politiet spanet på ham, og det var da de oppdaget at mannen spionerte på unge kvinner.

– Det var ubehagelig. Jeg ble jo litt paranoid, og begynte å lure på om det var noen som fulgte etter meg, sier Karlsen.

Fire ganger opplevde hun å bli smugtittet på da hun var hjemme i leiligheten i Trondheim.

HER SPIONERTE MANNEN PÅ HENNE: Synnøve Fossheim Karlsen bodde i én av disse leilighetene i Trondheim med et kjøkkenvindu som var på høyde med gangveien utenfor. Hun oppdaget mannen flere ganger, forteller hun. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Angrer på at hun ikke anmeldte

Høsten 2018 ble mannen dømt av Frostating lagmannsrett til tre års forvaring, men forvaringsdommen ble altså opphevet av Høyesterett.

Høyesterett slo nemlig fast at dagens straffelov kun kan forby sniktitting dersom gjerningsmannen bevisst vil at fornærmede skal oppfatte det slik at hun eller han blir overvåket.

Men Karlsen anmeldte aldri stalkingen til politiet – noe hun angrer veldig på i dag.

– Jeg føler en slags skam for at jeg aldri gjorde det. Jeg skulle så gjerne ha ringt politiet allerede den første gangen jeg oppdaget at noen sto og så på meg, sier Karlsen, som i retten fikk vite at mannen bodde i naboblokken.

– Jeg innså ikke før en god stund etterpå, at alt dette hadde gått veldig inn på meg. Jeg valgte å oppsøke psykolog.

Vil endre loven

Paragrafen om stalking ble vedtatt for bare tre år siden, og hensikten var å gjøre det tryggere og unngå personforfølgelse.

Men siden Karlsen og flere av de andre kvinnne ikke anmeldte den skjulte kikkingen, så kunne det ikke bevises godt nok at de visste hva de hadde blitt utsatt for.

Statsadvokat i Trøndelag, Kaia Strandjord, har varslet at hun kommer til å sende et forslag til Riksadvokaten for å tette hullet i loven om skjult overvåking.

– Vi må gi et signal til lovgiver om at loven må endres, uttalte Strandjord tidligere til NRK.

Både leder i justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap), og parlamentarisk nestleder i Venstre, Abid Raja, har varslet at de vil ta opp en mulig justering av paragrafen med justisministeren.