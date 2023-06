Ønsker å løse et 70 år gammelt ufo-mysterium

Med undervannsdrone og annet høyteknologisk utstyr skal Rune Røstad og mannskapet undersøke hva det var som skjedde på Djupsjøen i Røros i 1947.

Rune er fotograf og har latt seg fascinere av historien om det Bernhard Sollie og Harald Engvik så den dagen.

For hva var det egentlig de så?

Mannen som senere ble ordfører i Røros, Bernhard Sollie, sto nede ved Djupsjøen og holdt på med slåtta. Sammen med seg hadde han hesjegutten Harald Engvik.

Plutselig brytes stillheten av det Rune kaller for en «helvetes høy lyd».

Det er ikke første gang man har lett etter spor i Djupsjøen. Tidligere formann i Norsk UFO Center, Kolbjørn Stenødegård, deltok i et av de tidligere søkene. Faksimile: Arbeidets Rett (13.07.1973)

– Det kommer noe Bernhard beskriver som et egg fra en annen verden over hodet på han.

«Egget» flyr ned mot sjøen, på en måte som får det til å se ut som en kontrollert landing.

Kan det være en av nødkapslene til Roswell-ufoen?

– Hesjegutten hans begynner å hoppe rundt som en vill geit, fordi han vil finne ut av hva dette er for noe.

Men når de var tilbake for å undersøke, var «egget» forsvunnet.

Nå er Rune Røstad ute på Djupsjøen for å finne svaret på mysteriet. Et mysterium man har lett etter svaret på i over 76 år.

I søket skal de benytte seg av både rover og sidescan. Rover er en undervannsdrone som kartlegge havbunnen, mens sidescan brukes til å se gjennom mudderet på bunnen. Foto: Rune Røstad Omtrent 17 personer er med i mannskapet som nå skal lete etter ufoen. Både forskere, dykkere og fotografer er med på laget. Foto: Rune Røstad Med på slep er det et TV-team som lager en dokumentarserie om ufoentusiastene og folket i Hessdalen, i tillegg til de som nå jakter ufo ved Djupsjøen. Foto: Christer Aune Falck

Skal gjennomsøke sjøen

– Historien blir snakket om litt lavt på gårdene i Røros i rundt 20 år, før det var noen fra Ufo Norge som fikk tak i historien.

De satte i gang søk med dykkere, uten funn. Noen år etter ble det gjort nye søk, uten funn. Tiden gikk og saken falt litt bort.

I to omganger forsøkte man å finne ufoen, men uten hell. Kanskje dagens teknologi kan gi oss svar? Faksimile: Aftenposten (13. juli 1973)

Forskere, dykkere og et TV-team er blant de som er med på søkene i Djupsjøen. Initiativtaker bak det hele er Rune Røstad.

– Med topp moderne utstyr skal vi nå prøve å finne ut hva dette er.

Han sier at de sjekket bunnforholdene med en rover. Det er en undervannsdrone som kan kartlegge bunnforholdene. Nå går de over med en sidescan, en radar som kartlegger bunnmassen og ser gjennom mudder.

– Om det er noe der, så finner vi det.

Utenomjordiske Røros og Holtålen

At det skjer mystiske ting i Røros og Holtålen er ikke ukjent. Mange kjenner til Hessdalen i Holtålen og det såkalte Hessdalsfenomenet.

For helt siden 1981 har det dukket opp uforklarlige lys over Hessdalen.

Kan det være romvesener eller gass som brenner opp? Helt sikkert vet man ikke.

Både ufoen i Djupsjøen og lysfenomenet i Hessdalen har fascinert mange. TV-produsent Christian Aune Falch er en av dem. Han lager nå en serie hvor han blant annet følger Rune Røstad.

Aune Falch har brukt mye tid oppe i Hessdalen på jakt etter lysfenomenet.

– En høstkveld i 2016 var jeg så heldig å få oppleve det selv, noe som var veldig stort og spesielt for meg. Da fikk jeg blod på tann og det ble mange turer opp i Hessdalen. Jeg fikk aldri sett fenomenet etter det. Men det jeg derimot fikk se var mange hyggelige, spennende og interessante folk.

Folkene og de utenomjordiske fenomenene var noe Aune Falch tenkte kunne være en god dokumentaridé.

Hessdalsfenomenet er også kjent i populærkulturen. I 2022 hadde filmen «Blasted – gutta vs. aliens» premiere. Handlingen i filmen skjer i Hessdalen.

En historisk aksjon

Men uavhengig av utfallet av aksjonen, tror Røstad på Sollie.

– Bernhard Sollie har sett det han har sett og om vi ikke finner noe er det fortsatt like sensasjonelt. Om vi finner noe ...

Røstad tenker seg litt om.

– Da tror jeg bare vi må ha oss et møte. Da regner jeg du får høre noe. Uansett utfall blir dette historisk.