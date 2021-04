Vi ble med Kathrine Kragøe Skjelvan på butikken. På grunn av intoleranse har hun forholdt seg til glutenfrie produkter i snart 20 år.

Hun holder opp to ulike poser med bakeblandinger. På den ene står det «grov miks», og på den andre står det «fin miks».

Men dersom man tar en titt på ingrediensene, ser man at de to pakkene stort sett inneholder det samme.

– I den ene har man redusert litt sukker og satt til noen få grove elementer, men i realiteten er det egentlig likt. Forskjellen på en «grov» glutenfri brødskive og en «fin» kjeks er minimal, sier Skjelvan til NRK.

Ber folk holde seg unna

I en ny studie har forskere ved OsloMet og Universitetet i Oslo kartlagt over 400 glutenfrie produkter.

Og resultatet er nedslående.

Samlet sett inneholdt produktene mer karbohydrater, mettet fett og salt. I tillegg hadde de mindre protein og fiber, sammenlignet med tilsvarende glutenholdige varer.

– Jeg anbefaler ikke at folk flest spiser glutenfrie matvarer, dersom de ikke har et uttalt behov for det. Det sier forsker og førsteamanuensis, Vibeke Telle-Hansen.

Men det er ikke bare næringsinnholdet som er problemet – også prisforskjellene er enorme.

SMÅ FORSKJELLER: Kathrine Kragøe Skjelvan anbefaler folk som må kjøpe glutenfrie produkter om å lese seg opp. Hun tror mange blir lurt av innsalget. Foto: Julie Haugen Egge/NRK

443 prosent dyrere

Utvalget av glutenfri mat i butikkene har aldri vært større, og stadig flere kjøper produktene. Men ifølge den nye forskningen, er det neppe lønnsomt.

Prisen for de glutenfrie varene er mellom 46 og 443 prosent dyrere sammenlignet med lignende glutenholdige varer.

Tilbake i butikken sammen med Kathrine Kragøe Skjelvan gir hun oss et eksempel på nettopp dette.

Hun viser oss en pakke med glutenfrie tacolefser. Den inneholder fire lefser og har en pris på 54 kroner. Sammenligner man kiloprisen med de rimeligste glutenholdige lefsene på butikken, må man punge ut nesten ti ganger så mye.

– Det sier seg selv at jeg ikke spiser tacolefser hver fredag. Det går ikke.

Hva er cøliaki? Ekspandér faktaboks Cøliaki er en autoimmun sykdom som skyldes en overfølsomhet overfor gluten, et protein som finnes i hvete, rug, bygg og spelt. Hos en cøliaker som får i seg gluten, vil tynntarmens slimhinne bli betent, tarmtottene redusert og evnen til å absorbere næringsstoffene i maten vil svekkes. I dag antas det at 7-8 % av befolkningen i Norge ikke tåler gluten eller andre stoffer i hveten. Mellom 1-2 % av disse har cøliaki, mens mange har ikke-cøliakisk glutensensitivitet. Andre som ikke tåler gluten kan ha DH, som kalles hudens cøliaki, mens andre igjen har hveteallergi. Mer informasjon om dette finner du hos Norsk cøliakiforening.

– Ei grov skive er mer usunt enn loff

Lise Friis Pedersen er seniorrådgiver i Norsk cøliakiforening. Hun sier resultatene av studien ikke overrasker, men at det er godt å få dem bekreftet.

Et glutenfritt kosthold er eneste medisin for personer med sykdommen cøliaki. I tillegg er det mange med irritabel tarmsyndrom og glutenintoleranse som kan ha effekt av å spise disse produktene.

Rådgiveren tror det er mange som ikke vet hvor usunn en del av denne spesialmaten er, og håper dette kan bidra til at folk får bedre forståelse.

– Jeg håper også det fører til at flere produsenter kan lage bedre produkter. I dag er grove, glutenfrie brød kanskje mer usunt enn vanlig loff, sier Friis Pedersen.

IKKE OVERRASKET: Seniorrådgiver i Norsk cøliakiforening, Lise Friis Pedersen, sier det er godt å få en studie som bekrefter det de har visst lenge. Foto: NCF

Et klart budskap

Kathrine Kragøe Skjelvan har et klart budskap til folk som tror det er sunt å spise glutenfritt:

– Slutt med det! De som spiser disse varene fordi de tror det er sunt, har missa noe vesentlig på skolen.

Hun anbefaler heller folk å lage mat fra bunnen av.

– Grønnsaker, frukt, kjøtt og fisk er uten gluten. Dersom du lager mat fra bunnen av, så er det bedre både for deg og lommeboka di.