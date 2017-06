Her kan du sammenligne formen din med en toppidrettsutøver

– Vi har virtual reality der du kan få bevegelsesopplevelser som du kanskje aldri får opplevd i virkeligheten, og du kan få teste din egen kropp i ulike testmetoder som vi bruker i toppidretten, sier professor og daglig leder hos Senter for toppidrettsforskning ved NTNU, Øyvind Sandbakk.

I forbindelse med Forskningsdagene og Starmus-festivalen inviterer Senter for toppidrettsforskning folk inn i ei testbrakke ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim, for å lære folk mer om sin egen kropp.

– Oppdraget vårt er å gi kunnskap om trening, fysisk aktivitet og bevegelse. Og ikke minst å legge et grunnlag for at folk kan få vite litt mer om sin egen kropp, og kanskje et grunnlag for å bli motivert til å være mer fysisk aktiv, sier Sandbakk.

Professor og daglig leder hos Senter for toppidrettsforskning ved NTNU, Øyvind Sandbakk, forteller at de ønsker at folk skal få innsikt i toppidrettsforskning. Foto: Jørgen Leangen / NRK Kan sammenligne med idrettsutøvere og normalbefolkningen

Gjennom ulike tester kan man se hvordan man ligger an sammenlignet med toppidrettsutøvere og normalbefolkningen i sin egen alder. På den måten skal folk få innsikt i toppidrettsforskningen som gjøres.

– Her er det mulighet for å måle litt forskjellige variabler, som kraftplatehopp. Den måler kraften når du satser i et hopp, og det er nok til å finne ut hvor høyt du hopper, sier Birk Fjeld ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Ved hjelp av ulike dataprogrammer får han målt hvor høyt de som kommer innom hopper. En av dem er Stig Tobiassen, som får et resultat på 38 centimeter.

– 38 centimeter er bra, sier Fjeld og legger til at de aller beste toppidrettsutøverne ligger opp under én meter.

Får prøve å stå på alpint i 110 km/t

I tillegg er det mulig å prøve virtual reality, noe Tobiassen også prøvde seg på.

Stig Tobiassen var en av dem som tok turen innom på åpningsdagen. Foto: Jørgen Leangen / NRK

– Det var informativt å være her, og VR-brillene var veldig gøy å prøve. Jeg holdt nesten på å falle, men det gikk bra, sier han.

Med VR-brillene får man nemlig kjenne på hvordan det er å stå på alpint i 110 km/t nedover utforløypa i Narvik. Professor Sandbakk forteller at VR-brillene er mest for opplevelsens skyld.

– Det for å la folk få kjenne litt på hva toppidrettsfolk virkelig driver med. Det er ganske heftig. All respekt til de som driver med det her, sier han etter å ha tatt en runde ned løypa.

Han håper at folk som har vært innom Body Worlds Vital på Vitenskapsmuseet, en utstilling med døde mennesker, også stopper innom brakken utenfor.

– Vi håper vi at de som har vært på Body Worlds og sett på døde kropper, kan få lyst til å få innsikt i sin egen kropp, sier Sandbakk.