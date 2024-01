– Det kjennes stort å stå her med Nelly. Før vi begynte med podkasten sa hun at hun ikke var flink nok til å snakke samisk. Men det er så mange som ser opp til det Nelly gjør. Hun går ut av sin komfortsone hver uke for å snakke på et språk hun skulle hatt som morsmål.

Det sier Jonna Dunfjeld-Mølnvik.

Applausen sto i taket da hun og kollega Nelly Engström fikk NRK Sápmis årlige språkpris for podkasten «Hævvi», som de begge er programledere i.

«Hævvi» er nå aktuelle med sin tredje sesong. Foto: Vegard Blakstad

– Jeg har ikke ord nå. Jeg har jobbet veldig med å ta tilbake mitt eget språk. Derfor er dette så viktig for meg. Det er veldig fint å få en anerkjennelse på at man gjør en god jobb, sier Nelly Engström.

Jentene er de yngste som noen gang har fått denne prisen.

– Veldig velfortjent

Direktør i NRK Sápmi, Johan Ailo Kalstad overrakte språkprisen på NRK Tyholt i Trondheim i dag.

– Det er veldig velfortjent. De får prisen fordi de fornyer språket. De når ut til veldig mange samisk språklige og de er med på å motivere til bruk av det sørsamiske språket, sier Kalstad etter prisutdelingen.

«Hævvi» er verdens første visuelle sørsamisk podkast, som også er tekstet til norsk. I tillegg har det også blitt sendt på Sveriges Radio.

Les hele begrunnelsen her Ekspander/minimer faktaboks Et snøfnugg alene er skjørt, men flere samlet vil de få større kraft. Slik er det med språk også, når man aktivt jobber for og hjelper hverandre å tilegne seg større og bredere ordforråd, er man bedre i stand til leke mer med språket. Og skape nye måter å si ting på. Det er med på å berike språket og danner et godt grunnlag for å kunne begeistre, forundre og kanskje irritere med gode språkvendinger og ordbruk. Veien til et godt språk kan være kronglete og lang, men det kan oppnås ved å jobbe aktivt mot dette målet. Og med årets språkpris vil NRK Sápmi løfte frem det å jobbe målbevisst med utvikling og styrking av språkbruken sin og dermed også kunne være et godt språkforbilde for andre. Språkprisen går i år til programledere i sørsamisk podkast Hævvi, Jonna og Nelly.

Stor fan

I april i fjor kom nyheten om at NRK skulle lansere sin første podkast på sørsamisk med et ungt perspektiv.

Det er programlederne Jonna Dunfjeld-Mølnvik fra Snåsa og Nelly Engström fra Vilhelmina i Sverige som står for mye av produksjonen.

«Hævvi» betyr «selvsagt» på sørsamisk.

Jonna Dunfjeld-Mølnvik og Nelly Engström ble tildelt pris av direktør i NRK Sápmi, Johan Ailo Kalstad. Foto: Christian Aras Shuany / NRK

– Vi prater om mye som engasjerer oss selv. Ting fra våre egne liv som vi tenker mye på, eller har ulike meninger om. Men samtidig har vi mange lyttere som sender inn sine egne tanker, meninger og historier, som gjør at vi kan sitte og reflektere rundt det også, sier Dunfjeld-Mølnvik.

Og Sapmi-direktøren er fan.

– Jeg synes det er en kjempeunderholdende podkast. Den tar opp temaer som kanskje er litt overraskende fra et samisk synspunkt. Og så er alt på samisk. Jeg er veldig fan, avslutter Kalstad.