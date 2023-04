Ønsker å være forbilder de selv manglet i sin oppvekst

De sørsamiske jentene, Jonna Dunfjeld-Mølnvik (20) og Nelly Engström (25) skal lage en sørsamisk podkast.

Noe av det som er spesielt med podkasten, er at den går på det sterkt utrydningstruede språket sørsamisk, som i dag kun snakkes av rundt 500 personer.

Foto: Vegard T. Blakstad / NRK

Vil snakke om sex på eget språk

I podkasten «Hævvi», som til norsk kan oversettes til «selvfølgelig», bables det om det sørsamiske livet fra et ungt perspektiv.

– Vi ønsker å oppnå stolthet blant samer, men også skape nysgjerrighet blant majoritetsbefolkningen, sier Jonna og Nelly.

Temaer som kofter, depresjon, sex, og annet som skjer i det samiske samfunnet, vil bli løftet opp. Programlederne forteller at det både er humor og alvor som preger podkasten.

Mange hadde tatt turen til lanseringsfesten for å få en smakebit av den nye podkasten. Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK

– Vi vil lage innhold som vi selv savner i det daglige. Det er alltid gøy å høre på noen snakke om for eksempel sex, på sitt eget språk. Vi vil vise at samer har humor, forteller de.

De sørsamiske jentene vil snakke om mye forskjellig i podkasten. Foto: Vegard T. Blakstad / NRK

Fra språksperre til programleder

Nelly Engström har vokst opp i Vilhelmina i Sverige, med svensk som hjemmespråk. Da Nelly begynte på skolen som seksåring, startet hun med undervisning i sørsamisk.

Hun forteller at det alltid har vært sørsamisk som har vært språket hun har ønsket å kunne.

Språksperren er det hun har vært nødt til å jobbe mest med.

– Jeg blir mer og mer komfortabel i å snakke sørsamisk for hver episode, og vi har på en måte satt språkpolitiet litt i fengsel, så vi kan leke mer fritt med ord og uttrykk, forteller Nelly.

Nelly forteller at når hun lærte seg sørsamisk, var det kun fagspråket hun lærte på skolen – ikke hverdagsspråket.

Hun ønsker å være et forbilde for folk som jobber med å lære seg, eller ønsker å lære seg sørsamisk.

– Det var ingen rundt meg som snakket sørsamisk i dagliglivet, det vil jeg gjøre noe med nå, sier Nelly.

Foto: Vegard T. Blakstad / NRK

Duoen

Til forskjell fra Nelly, som har lært seg sørsamisk på skolen, har Jonna fått sørsamisk med morsmelken.

– Jeg har alltid visst at jeg har vært utrolig heldig som har fått sørsamisk som mitt morsmål, det har vært en luksus, sier Jonna.

Jentene forteller at de håper at lytterne uansett kan kjenne seg igjen i én av programlederne, om ikke begge.

– Kanskje er lytterne litt mer sånn som Jonna, som tenker at det ikke spiller noe rolle å snakke litt feil, det er bare å snakke. Eller kanskje de kjenner seg litt mer igjen i meg, som forstår at det kan være skummelt, forteller Nelly smilende.

Foto: Vegard T. Blakstad / NRK

Historisk

Det er første gang NRK publiserer en podkast på sørsamisk, som i dag er utrydningstruet.

Den vil bli tilgjengelig på både NRK TV og NRK Radio fra tirsdag 18. april.

Direktør ved Saemien Sijte, Sørsamisk museum, Birgitta Fossum, forteller at det lenge har vært etterlengtet et språk- og medietilbud for unge sørsamiske voksne.

– Det har blitt gitt ut mange barnebøker for den yngste generasjonen, men vært et etterspurt tilbud for de eldre, sier Fossum.

Birgitta Fossum, direktør ved Saemien Sitje vil, er glad det endelig kommer sørsamisk medietilbud for unge sørsamiske voksne. Foto: Mirja Flodin / NRK

Direktøren har selv vokst opp utenfor det sørsamiske området, og er ikke sørsamisktalende. Likevel har hun et sterkt ønske å tilnærme seg språket i større grad.

– For meg er den muntlige dagligtalen viktigst, og da kan jo denne podkasten være akkurat det jeg også trenger, sier Fossum.