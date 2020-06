Norske hytteeiere i Sverige krever svar

I alt 5.559 av hytteeierne har undertegnet et opprop med krav om unntak fra karanteneplikten for nordmenn som eier hytte i Sverige eller Finland. I begynnelsen av mai ble oppropet oversendt myndighetene.

Men et klart svar har uteblitt.

– Det eneste svaret vi har fått, er at vi må følge med fram til 15. juni, sier Siri Jetzel, som sto bak underskriftsaksjonen, til NTB. Selv har hun en hytte tolv minutters kjøring fra svenskegrensa.

– Frustrerende

– Det er veldig frustrerende. Vi som har hytter, har jo allerede brukt de pengene vi har, på dette, sier Jetzel. Han viser til svensk statistikk der det går fram at det har vært færre enn ti tilfeller av covid-19 i Strömstad.

I Västra Götaland, der mange av de i alt 12.416 nordmennene som ifølge SCB eier fritidsboliger i Sverige, holder til, har drøyt 6.000 testet positivt for korona. Over halvpartene av tilfellene har vært i Göteborg.

Kravet i oppropet er at nordmenn som kan dokumentere at de eier hytte i Sverige og/eller Finland, må kunne oppholde seg og overnatte på sine hytter uten å ilegges karantene. Det under forutsetning av at de kjører direkte til hytta uten stopp og ikke er i nærkontakt med andre enn personer i egen husstand under oppholdet.

– Klar over smittevern

– Vi som har fritidsbolig, er jo fullstendig klar over at vi må følge smittevernreglene. Men det virker som om myndighetene ikke stoler på oss, sier Jetzel, som også viser til at Folkehelseinstituttet (FHI) aldri anbefalte stengte grenser.

– I Danmark har de åpnet for at de med sommerhus kan komme inn uten karantene, påpeker hun.

Helse- og omsorgsdepartementet kunne tirsdag ikke svare på spørsmål fra NTB om et unntak fra karanteneplikten for norske hytteeiere i Sverige er til vurdering, eller når hytteeierne kan vente et svar.

Fagdirektør Frode Forland i FHI uttalte til Aftenposten før helgen at ettersom smittesituasjonen har utviklet seg så ulikt i Norge og Sverige, er det bedre argumenter nå for å stenge grensene enn da det ble gjort 14. mars.

Forland vil ikke heller utelukke at det kan bli egne regler for svensker som kommer til Norge.

I Sverige er det nå 37.814 personer som har fått påvist smitte av koronaviruset, mens antall covid-19-dødsfall er oppe i 4.403.

Vil ha nordisk løsning

Den svenske innenriksministeren Mikael Damberg (S) sier på sin side til SVT tirsdag at Norge og Danmark «har temmelig svake argumenter» for å fortsette å holde grensen til Sverige stengt. Han viser blant annet til at i områdene langs grensa til Norge er smittetallene lave.

Tross alt er både smittespredingen og tallet på dødsfall i Sverige på vei ned, sier Damberg, som tar til orde for regionale løsninger.

Samtaler om en slik regional løsning skal nå pågå mellom Sverige og Danmark.

– Vi hadde gjerne sett en mer nordisk løsning, sier Damberg.

Fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage, mener det er en risiko ved å åpen grensen til Sverige.

– Det er betydelig mer smitte på svenske side av grensen, så jeg er vel litt tvilende.

