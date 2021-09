Norge i festrus – 561 dager i koronamørke er over

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg hadde nesten ikke forventet dette, selv om vi visste at det kom.

Det sier en jublende glad Kristin Slåtto, daglig leder på Senze Lounge Bar på Jørpeland.

– Nå tenker jeg at vi må sprette sjampanjen. Dette er helt topp, vi har ventet på det helt siden vi åpnet, sier Slåtto.

Medeier Henriette Alsvik kaster seg rundt halsen på henne, tårene triller.

SPRATT SJAMPANJEN: I Jørpeland skålet de i sjampanje kort etter Ernas pressekonferanse i dag. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Hun og kollegene fulgte pressekonferansen til statsminister Erna Solberg i dag, og hadde sjampanjen klar.

De gleder seg stort over at landet gjenåpnes for fullt i morgen kl. 16.00.

Alle husker 12. mars 2020

For nøyaktig 561 dager siden ble nasjonen satt i alarmberedskap.

Koronaviruset spredte seg i Norge.

Mange husker nok pressekonferansen til statsminister Erna Solberg, 12. mars 2020:

– Kjære alle sammen! Vi står midt i en vanskelig tid for Norge og for verden. Norge blir satt på en stor prøve. Både som samfunn, men også vi som enkeltmennesker.

ALVORLIG: Det var en alvorlig statsminister Erna Solberg som 12. mars ifjor innførte de verste tiltakene i fredstid i Norge.

Normal hverdag

I dag kan nasjonen se frem mot en mer normal hverdag.

De fleste koronatiltakene forsvinner, og befolkningen vil i svært liten grad bli påvirket av pandemien i hverdagen.

I Trondheims gater er det stor glede over at meterkravet avvikles, og at restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves.

Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder forsvinner også.

Kjempefornøyd

Leder i Studentorganisasjonen i Agder Kristoffer Spenik (24), sier han ikke hadde forventet at denne nyheten kom nå, og sier han er både overrasket og glad.

– Jeg er kjempefornøyd og det kan godt hende jeg tar en bytur for å danse litt, sier han.

Det han har savnet aller mest under pandemien, er å ta folk i hånda og si hei. Han synes også det har vært vanskelig å ha kontakt med medstudenter.

Han håper det blir bedre nå.