NLF: – Utenlandske kjøretøy jukser med bombetaling. – Feil, mener Statens vegvesen

Norsk lastebileier-forbund la torsdag ut et innlegg på sine nettsider der de mener at mange utenlandske tunge kjøretøy ikke betaler for seg på norske veier.

Gjennom undersøkelser de selv har gjennomført har de funnet ut at mer enn hver fjerde østeuropeiske lastebil kan kjøre uten gyldig bombrikke. Noe som fører til at over hundre millioner kroner forsvinner fra statskassen i bompenger hvert år.

Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF. Foto: Braata, Espen / Braata, Espen

– Dette prosjektet har avdekket enda flere hull i systemet som utnyttes av utenlandske aktører. Vi krever at Autopass knyttes opp mot en kortløsning for å gjøre betalingen sikrere og mer forutsigbar. Det er i alle fall helt åpenbart at dagens løsning ikke er god nok, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Kritiserer metoden

NLF har dratt ut til bomanleggene og filmet passeringer for å se om det utløses lyssignal eller ikke.

Men Statens vegvesen er helt uenig i tallene fra NLF og er skeptiske til metoden NLF har brukt for å komme frem til en konklusjon.

– Lyssignal kan være en indikator, men på ingen måte en avklaring om man har brikke eller avtale i orden. Blir ikke brikken registrert av ulike grunner blir passeringen likevel sjekket og registrert, sier avdelingsdirektør Åge K. Jensen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Tallene stemmer ikke

NLF har sjekket 298 passeringer med utenlandske vogntog ved fire forskjellige bomanlegg på Østlandet.

Ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen viser tall fra Vegvesenets sentrale betalingssystem for Autopass at andelen fakturerte avgifter som blir betalt for norske kjøretøy ligger på 96 prosent, mens tilsvarende for utenlandske er 86 prosent. Tallene er fra 2015.

Pressekontakt i NLF, Stein Inge Stølen. Foto: Norges Lastebileier-Forbund

– Statens vegvesen innrømmer jo her at det bare er 86 prosent av de utenlandske kjøretøyene som betaler for bompasseringer. Ikke 97 prosent slik de sa i fjor. Og disse 86 prosentene er kun de som har autpassavtale, sier pressekontakt i NLF, Stein Inge Stølen til NRK.

– Det utgjør mange titalls millioner i tapte bompenger, fastslår Stølen.