Nei til kineserne

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag sier nei til å la et kinesiske entreprenørselskap få lov til å bygge den nye brua over Beistadsundet. Kineserne har lagt inn et anbud som er 40 millioner kroner billigere enn konkurrrentene. Fylkesrådet ønsker i stede at byggingen av brua skal bidra til økt lokal sysselsetting og vekst.