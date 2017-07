Ne-Yo til Trondheim

Den verdenskjente R&B-artisten, Ne-Yo, skal opptre sammen med Stargate-gutta i Borggården under Olavsfestdagene. Det melder Adresseavisen. Ne-Yo er kanskje mest kjent for låten «So Sick», som gikk rett til topps både i USA og England. I 2009 vant Ne-Yo og Stargate Grammy-prisen for beste R&B-låt med «Miss Independent». Siste gang artisten var i Norge var under fredsprisutdelingen i 2012.