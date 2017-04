Nausteiere må fjerne innredning – hvis ikke kan de få bot

– Jeg har fått varsel om at jeg må rive panel og isolasjon, og at naustet er innredet på en måte som gjør at de tolker det slik at jeg bruker det som fritidseiendom og til overnatting. Det stemmer ikke, sier Runar Gulliksen i Hopla naust- og småbåtforening.

I fjor sommer kontrollerte Levanger kommune flere naust i kommunen, da de mente mange var utformet som og ble brukt som fritidsboliger. Nå har kommunen sendt ut forhåndsvarsel om pålegg om retting til 18 nausteiere og forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr til 14.

– Så har nausteierne hatt mulighet til å uttale seg. Deretter må vi fatte et vedtak og bestemme oss for hva som skal rettes, sier jurist og byggesaksbehandler i Innherred samkommune, Ingunn Engen.

Kan få bøter

Ingunn Engen er jurist og byggesaksbehandler i Innherred samkommune. Foto: Innherred samkommune

Nausteierne vil deretter få en frist til å rette opp det som er feil. Hvis det ikke blir gjort, får de bøter.

Engen forteller at mange av naustene ikke er innredet som tradisjonelle naust, men mer som fritidsboliger.

– Vi har hele tiden hatt ras- og brannfaren der i bakhodet, som gjør det helt uaktuelt med opphold.

Knut Sigurd Hjelmstad i Høyre reagerer på kravene om å fjerne inventar.

– Et naust i 1950 ble brukt til å egne line og kanskje salte sild. I dag brukes naustet som et lagerrom for redningsvester, båt- og fiskeutstyr, men også til varmestue og rekreasjon, sier Hjelmstad til Innherred.

Han er klar på at naustene ikke skal brukes til overnatting, men at hver enkelt må få bestemme hvordan det skal innredes.

Kommunen har tidligere uttalt at et minstekrav er at naustene har porter for å få inn en båt. Flere nausteiere har derimot påpekt at størrelsen de fikk lov til å bygge var for små til å oppbevare båter. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Drar på hytta for å sove

Arvid Hovdal er en av nausteierne som har fått forhåndsvarsel om retting og tvangsmulkt.

– Jeg har et uinnredet rom som ikke er isolert, men har fått varsel om at jeg må bytte ut glassdørene til portdør i tre, og at jeg må sette på hengsler på porten på fremsiden, sier han. ​

Runar Gulliksen påpeker at mange som har naust også har hytte i Åsenfjorden, og at det ikke stemmer at naustene brukes til overnatting.

– For det første har vi ikke tilgang til ferskvann eller sanitæranlegg. Jeg bruker naustet til maritim rekreasjon. Jeg har båten der, jeg griller der og så drar jeg på hytta og sover.

– Hvordan er naustet ditt innredet siden kommunen mener det er feil?

– Det er klart hvis du ser på et bilde av et naust fra 50-tallet så ser naustet mitt fint ut. Jeg har hvitmalt panel, linoleumsgulv og kjøkkenskap for å ha grillbestikk, papptallerkener og ei søppelbøtte i. Men jeg ser ikke hva som er feil med det.