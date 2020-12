Nå anbefaler Trondheim munnbind på offentlige steder

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Trondheim og Trøndelag har hatt den laveste smitten i Norge.

Nå øker smitten betydelig i trønderhovedstaden. Siden mandag er det registret 51 nye smittede i Trondheim. Onsdag ble det satt rekord med 24 nye smittetilfeller.

- Det bekymrer oss at vi ser så store smittetall. Folk må ta seg særlig ivare, det er mye folk i byen og butikkene fordi det nærmer seg jul og vi vet ikke helt hvor smitten kommer fra, forteller kommuneoverlege Tove Røsstad.

Det er to tiltak som kommunen setter i gang. Trondheim øker arbeidet med smittesporing og anbefaler bruk av munnbind på offentlig sted.

- Den økte smitten kan skyldes at folk har vært smittet uten å erkjent dette, og som igjen har smittet andre. Det kan være folk med lette symptomer eller uten symptoner, forteller Tove Røsstad.

Ligger ett døgn på etterskudd

- Litt av utfordringen når veldig mange har testet positiv på kort tid er at vi får press på smittesporingen og vi blir forsinket. Nå ligger vi ett døgn på etterskudd. sier Røsstad.

Kommunen har normalt 8-10 smittesporere på jobb. Nå tilkaller kommunen ekstra mannskap og omdisponerer folk til å drive smittesporing.

- Sporing er det aller viktigste vi gjør. Vi skal se an situasjonen over helgen, så vi får en god oversikt over alle som har testet positiv og deres smittevei, forteller Tove Røsstad.

Anbefalingen gjelder fra i dag

I forrige uke ba ordfører Rita Ottervik i Trondheim om å få en slutt på nasjonale smittevernregler fordi det var liten smitte i Trøndelag og flere andre steder i landet.

Anbefalingen fra kommunen om å bruke munnbind i butikker og alle offentlige steder i Trondheim gjelder fra i dag torsdag.

– På slutten av forrige uke kom et par utbrudd som vi ikke har fått slått ned. Derfor anbefaler vi munnbind på offentlige steder som butikker og kjøpesenter, sier Ottervik til NRK.

Sterkt bekymret

I en pressemeldingen tidlig torsdag skrev kommmuneoverlege Tove Røsstad:

– Vi har i løpet av siste uke sett en utvikling i smittesituasjonen som gir grunn til sterk bekymring. Mange smittede med ukjent smittekilde medfører krevende smittesporinger som nå gjør at kapasiteten på smittesporingen er svært presset og vi ligger på etterskudd i smittesporingsarbeidet.

Anbefaler munnbind

Fra før er det innført påbud om munnbind når folk reiser kollektivt og med drosje.

Nå anbefaler kommunen også at du bruker munnbind når du for eksempel besøker et kjøpesenter eller beveger deg på andre offentlige steder innendørs.

Det er ukjent smitte i omløp i Trondheim og det er derfor i tillegg behov for umiddelbare tiltak for å begrense videre smittespredning blant folk i Trondheim.

Trondheim kommune gir disse anbefaling om bruk av munnbind:

Innendørs i offentlige rom som butikker og kjøpesenter.

På serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter ved bordet.

Tros- og livssynslokaler.

Lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøverne gjelder ikke dette under selve idrettsaktiviteten.

Utendørs i tett befolkede områder (som julemarked).

Ungdom født før 2008 og voksne bes om å bruke munnbind. Anbefalingen innebærer ikke bruk av munnbind i skoler og barnehager og heller ikke økt bruk av munnbind i andre kommunale tjenester og institusjoner.

Vurderer påbud av munnbind

Dersom anbefalingen ikke følges tilfredsstillende og smittesituasjonen fortsatt ikke er avklart neste uke, vil det kunne være aktuelt å pålegge utvidet bruk av munnbind gjennom en forskrift.

I tillegg til bruk av munnbind, er det fortsatt vesentlig å holde minst en meters avstand og være særlig nøye med å vaske eller sprite hendene. Det er nå helt avgjørende at man holder seg hjemme og tester seg ved symptomer fra luftveiene, selv milde.

- Vi håper dette kan bli kortvarig, men ser vi at utviklingen går i feil retning og flere tester positivt kan det bli pålegg om munnbind, forteller Tove Røsstad.

Ottervik ønsker fortsatt regionale regler

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, holder fast på at nasjonale smittevernregler bør avskaffes, selv om smitten nå øker i byen.

– Det mener jeg er rett at vi skal ha, fordi vi må vurdere i de ulike regionene hva som skal til for at vi har smitten under kontroll. Utbruddene kommer fra tid til annen og er ulik i de ulike regionene. Derfor er det riktig å ha lokal handlefrihet til å sette inn tiltak og redusere når det er modent for det, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.