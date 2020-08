Hårete svenske forvillet seg over grensa på jakt etter dame

– Jeg har sett moskus på Dovre før, men det var ikke på så nært hold, sier Aanta Renander til NRK.

Det var mandag at Renander fikk øye på moskusen. Han rakk å ta bilde og video av moskusen før den sprang videre inn i skogen. Det var Nea Radio som omtalte saken først.

Det er ingen moskuser i dette området til vanlig. Sist gang en moskus ble observert her i fjellbygda, var i 2018.

HOPPENDE LIKEGYLDIG: Moskusen småhopper over veien i Tydal, uten å bry seg nevneverdig om at den har krysset grensa fra Härjedalen i Sverige – som akkurat nå er rød sone under den pågående koronapandemien. Du trenger javascript for å se video. HOPPENDE LIKEGYLDIG: Moskusen småhopper over veien i Tydal, uten å bry seg nevneverdig om at den har krysset grensa fra Härjedalen i Sverige – som akkurat nå er rød sone under den pågående koronapandemien.

Har vandret fra Sverige

Moskusen har mest sannsynlig krysset grensa, fra fjellbygda Tännäs i Härjedalen hvor en liten stamme holder til.

– Det er mest trolig en svenske som ikke har klart å finne seg en dame på hjemmebane, og da sliter han, sier Tord Bretten i Statens naturoppsyn (SNO) med et smil.

– Derfor drar han ut på vandring, sier Bretten.

Han har kun har sett bilder av moskusen, men er rimelig sikker på at det er en litt yngre okse det er snakk om. Og at det muligens er den samme moskusen som ble observert her i området i 2018.

– Den er på vandring en stund, men vet veien hjem igjen. Den kan fort gå opp til tre mil om dagen, opplyser Bretten.

Fakta om moskus Foto: Tord Bretten / Statens naturoppsyn Ekspandér faktaboks Klovdyrart i oksefamilien, også kalt moskusokse eller polarokse. Den er mer beslektet med sau og geit enn med storfe.

Bena er korte og kraftige, halsen er kort og tykk, og hodet er smalt og høyt. Pelsen er lang og kan ofte sope ned i bakken. Den er mørkebrun av farge, meget tett og består av lange, krusete dekkhår og fine ullhår.

De foretrekker områder med meget tynt snødekke om vinteren for å kunne komme ned til vegetasjonen. Forekommer i Nord-Canada, Alaska, Grønland og Skandinavia.

Kun i Canada og på Grønland er det opprinnelige bestander, men de er innført til blant annet Mørekysten og Dovrefjell. (Kilde: Store norske leksikon)

Observert på nytt tirsdag

Ordfører Jens Arne Kvello (Sp) i Tydal kommune tok kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) tirsdag. Han håper moskusen får være i fred og at den kommer seg tilbake over grensa selv.

– Hvis den bare går og kommer seg hjem selv, får den være i fred, sier Kvello.

Men hvis den begynner å gå rundt hytter og slik, så kan det hende at den blir tatt ut og avlivet, opplyser ordføreren.

– Har dere fått noen flere meldinger om moskusen?

– Vi har akkurat fått melding om at den er på samme plass som den ble observert i går, sier Kvello.

Ber folk holde avstand

Statens naturoppsyn (SNO) oppfordrer folk til å ikke gå for nære moskusen.

– Forskjell på moskus og andre klovdyr er at de ikke er redd for andre. De aksepterer folk, men ønsker de ikke for nært, sier Bretten.

Han anbefaler at folk holder avstand og ikke oppsøker moskusen.

– 200 meter er anbefalingen vi bruker å gi. Hvis folk ser moskusen ønsker vi tips om det. Vi registrerer det og legger det inn i artsobservasjoner, sier Bretten.