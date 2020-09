Milliarddryss til NTNU – lover penger til ny campus

– Det er en veldig veldig god nyhet for oss og det er helt avgjørende for at vi skal lykkes med campus-prosjektet vårt. Dette er en stor dag for meg som rektor ved NTNU, sier Anne Borg.

Planene ble allerede vedtatt i begynnelsen av 2018, men nå går regjeringen inn for en samlet gjennomføring av prosjektet, istedenfor trinnvis. Bevilgninga er på 11,6 milliarder kroner, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Ingen flere omkamper

Dermed unngår man at det må tas separate beslutninger for enkeltbygninger og enkeltdeler av prosjektet.

– Det betyr ingen flere omkamper. Nå er det bestemt, og det er bare å sette i gang, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Han slapp nyheten under et besøk i Trondheim mandag.

Planen er at utbygginga skal være ferdig i 2028. Midlene vil bli fordelt på flere statsbudsjett. Men de første pengene kommer på neste års budsjett.

NYE BYGG: Bevilgninga på 11,6 milliarder skal gå til 92.000 kvadratmeter nybygg og 45.000 kvadratmeter ombygging ved NTNUs lokaler på Gløshaugen. Foto: Morten Andersen / NRK

92.000 kvadratmeter nybygg

– Jeg er veldig glad for at vi har fått til det som både har vært viktig for meg og for NTNU - å få en samlet investering. Det betyr at forutsigbarheten er der og da kan man planlegge skikkelig og ikke være usikker på nye runder hele tiden, sier Asheim til NRK.

Pengene skal gå til 92.000 kvadratmeter nybygg og 45.000 kvadratmeter ombygging. Slik skal NTNU-miljøene som i dag holder til på Dragvoll i Trondheim, få plass ved Gløshaugen.

Ap er også fornøyd

Fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik (Ap) er også svært godt fornøyd med at regjeringa nå lover penger til ny campus. Han viser til at Trondheim og Trøndelag er vertskap for en av de viktigste kunnskapsbyggerne på den nordlige halvkule.

GODT FORNØYD: Fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik (Ap) er glad regjeringa lover penger til en samla campus. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Derfor jubler vi ekstra høyt for denne nyheten. 70 prosent av masterne i teknologifag og 95 prosent av doktorgradene i teknologi i Norge, tas ved NTNU, sier Sandvik på fylkeskommunens nettsider.

Han påpeker også at selve den fysiske samlingen blir viktig.

– Utviklingen viser at vi trenger at fagdisipliner, vitenskapsfolk og studenter møtes på tvers av fagene i større grad. Derfor er et samlet campus for NTNU en viktig del av utviklingen av den kunnskapen Norge og verden vil trenge i framtida, sier Sandvik.

Ivareta samfunnsoppdraget

Allerede i 2013 utarbeidet Rambøll en rapport for Kunnskapsdepartementet der de konkluderte med at NTNU bør samles på Gløshaugen.

En samlokalisert løsning vil skape det beste grunnlaget for at NTNU skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag de neste 50 år, skrev de i rapporten.

Og i 2018 vedtok regjeringa at NTNU skal få en samlet campus på Gløshaugen. Den gang var prosjektet prissatt til 9 milliarder kroner.