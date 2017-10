Miljødirektoratet krever stans av formalinutslipp i havet

Det har kommet kraftige reaksjoner etter at NRK i dag har fortalt at Fiskeridirektoratet og Kystvakta har mistanke om dumping av formalin i forbindelse med Taretråling.

Miljødirektoratet er klar på at det er ulovlig å tømme formalinvannet på sjøen. Det har tatt tid siden inspeksjonen i juni, men når NRK har begynt å stille spørsmål så har Kari Holden seksjonsleder for hav og sedimenter i direktoratet svar.

– Ja, vi hadde behov for avklare med Sjøfartsdirektoratet om hvem som var myndighet, og det har vi gjort nå. Det tok litt tid, men det viser seg at vi er myndighet og at dette skal følge reglene for dumping fra skip, og det betyr at det ikke er lovlig å slippe dette avløpsvannet rett ut, sier Holden.

Miljødirektoratet vil nå gi beskjed om dette vannet skal føres til et lovlig mottak, sier seksjonssjefen. Hun sier de vil føre tilsyn med at dette blir gjort.

Her renner sigevann fra lasteskipet ut i vannet. Sigevannet inneholder formalin. Bildet er en del av dokumentasjonen i denne saken. Foto: Skjermdump: Kystvaktskipet "Njord"

Ønsker at miljøministeren svarer

I en rapport etter en inspeksjon utenfor Leka i juni skriver Kystvakta at det er sannsynlig at det er snakk om store mengder av giftstoffet formalin i forbindelse med taretråling over tid, i et begrenset område. SV nå ber miljøminister Vidar Helgesen svare på saken i Stortinget.

– Vi kommer til å forfølge saken og be klima- og miljøministeren svare på dette i Stortinget, sier SVs stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken.

Ifølge FMC Biopolymer som tar ut taren er det snakk om ubetydelige utslipp, men mange liker ikke at bukken passer havresekken og ønsker klarhet i hvor 800.000 liter formalin brukt langs norskekysten tar vegen.

FMC Biopolymer sier at det meste av Formalinen som brukes blir brutt ned i taren, og at bare ytterst små mengder går på havet.

– En skandale

Senterpartiets ordfører på Leka, Per Helge Johansen er klar i sin tale. Han ønsker en politietterforskning av dumpinga for å få belyst hva som skjer og lovligheten i det.

– Det er jo en skandale både for dem som driver med denne næringa og vi som blir forgiftet, sier Leka-ordføreren.

Ordfører i Leka, Per Helge Johansen ønsker en politietterforsking av utslippet. Foto: Rita Kleven/NRK

– Det er en skam for den norske forvaltning, og det nok en anmeldelse som må til, sier Per Helge Johansen til NRK.

Ulrik frykter mer taretråling

Ønsker ny diskusjon

Leka har tidligere gått ut mot taretråling og det har en rekke av kystkommunene. I Roan sitter Høyre-ordfører Einar Eian og er skeptisk.

– Vi har jo hatt en diskusjon rundt taretråling og føre/var-prinsippet, og dette føyer seg jo inn i rekken av at her skal det bare kjøres på.

– Jeg ser fram til en ny diskusjon om taretråling etter dette, sier Eian.