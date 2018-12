– Jeg fikk plutselig beskjed om at «politiet er her» av en av de ansatte i baren, forteller eier av Credo Restaurant i Trondheim, Heidi Bjerkan, til NRK.

Rett før klokka 19.00 forrige torsdag, kom 14 personer fra politiet, kemnerkontoret, Skatteetaten og Arbeidstilsynet inn på Credo for å kontrollere at alt var i orden.

Restaurantlokalet var stappfull med gjester, og de hadde til og med besøk fra Michelin-guiden.

– Jeg spurte kontrollørene om de kunne være så snille og komme tilbake en annen dag. Jeg fikk som svar at de skulle være skånsomme. Men jeg ble helt satt ut da de fortalte at de måtte ta ut hver ansatt i 10–15 minutter, sier Bjerkan til NRK.

ØNSKER UANMELDTE TILSYN VELKOMMEN: Restauranteier Heidi Bjerkan ønsker uanmeldte tilsyn velkommen, men mener det må gå an å gjennomføre dem på en måte som er mer hensiktsmessig for alle parter.

– Veldig ødeleggende

Kontrollørene dro fra restaurantlokalet først rundt klokka 21.30. Da hadde de sjekket papirer, PC og snakket med alle de rundt 25 ansatte. Flere av de unge ansatte opplevde kontrollen som ubehagelig.

– Flere opplevde at politiet måtte følge dem opp i garderoben, fordi de ikke gikk rundt med legitimasjon på kjøkkenet. Det har vært snakkisen blant våre unge ansatte i etterkant. Det opplevdes dramatisk, sier Bjerkan og fortsetter:

– Jeg synes det er veldig ødeleggende å gjøre det på denne måten. Folk betaler ganske mye penger for å komme hit, sier Bjerkan.

Hun synes ikke kontrollen var særlig skånsom.

– Jeg tror ikke de forstår hvor mye presisjon som kreves av oss når vi kjører service. Det føltes kaotisk. De kunne heller ha kommet rett før vi åpnet for å kontrollere oss. Vi er her i mange timer før åpningstid og forbereder, sier Bjerkan.

Mener tilsynene kan oppleves som razziaer

Credo ble tidligere i høst kåret til Norges beste restaurant, med 29 av 30 mulige poeng, av Smakspolitiet i Dagens Næringsliv.

Restauranten er såpass populær at det ikke finnes ledige bord før april 2019 – hver dag står mellom 50 og 150 på venteliste.

Roar Hildonen, som regnes som en nestor med 40 års erfaring fra restaurantbransjen i Trondheim, mener det blir helt feil at fjorten kontrollører fra tilsynsmyndighetene skal troppe opp midt under den travleste tiden.

IKKE OVERRASKET: Restauranteir Roar Hildonen er ikke overrasket over at Arbeidslivskrimgruppa kom på uanmeldt kontroll midt i den travleste serveringen.

– Vi i bransjen har jobbet intens med å få tilsyn til å bli mer tilpasset og mer veiledende, istedenfor at man skal føle at det er razzia, sier Hildonen, som er eier av restauranten To rom og Kjøkken.

Han mener enhver restaurant ville bli satt ut av et slikt tilsyn som Credo opplevde. Hildonen er slettes ikke overrasket over at kontrollørene ikke ville ta hensyn til at Michelin-guiden var på besøk.

– Jeg skjønner veldig godt at det var en forferdelig dag på jobben for Heidi Bjerkan og hennes kolleger. Etter snart 40 år i bransjen har jeg hatt besøk av alle slags tilsyn, og jeg har aldri opplevd at de har tatt særlig hensyn til noe som helst. Så dette overrasker meg ikke, sier Hildonen.

A-krim: – Vi deler ikke den samme opplevelsen

Stian Tingstad, felles talsperson for A-krimsenter Trondheim, bekrefter at de hadde kontroll på Credo, men kan ikke si om de fant noe galt. Han mener de tok høyde for å utføre kontrollen så skånsomt som mulig.

SKAL EVALUERE KONTROLLEN: Stian Tingstad, felles talsperson for A-krimsenter Trondheim, ønsker ikke å si om det ble gjort noe galt på kontrollen, men sier de skal ha en evaluering av kontrollen internt.

– Grunnen til at vi har med oss så mange er fordi vi ønsker å effektivisere gjennomføringen. I ettertid kan vi si at det ikke er sikkert vi trengte så mange, men det er vanskelig å si på forhånd.

– Heidi Bjerkan sier hun fortalte til dere at restauranten hadde besøk av Michelin-guiden og at hun ba dere ta hensyn til det, men at dere ikke var smidig i det hele tatt.

– Vi deler ikke den samme opplevelsen. Vi drar ut på en del uanmeldte kontroller og da er litt av poenget at det skal være uanmeldt.

Tingstad sier han har forståelse for at det ikke alltid passer for restaurantene å få uanmeldt tilsyn, men at det er viktig at de kommer i travle tider.

– Det er økt risiko for at man bryter lover og regler i travle tider, derfor er det viktig at vi kommer også da. Vi forstår at det ikke alltid passer at vi kommer på kontroll, men vi har ennå til gode at noen mener det passer, sier han.

