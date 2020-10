Dessverre nødvendig, men ikke feigt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Under en pandemi vil dessverre bransjer og mennesker som lever av at folk møtes rammes hardest av tiltakene.

Koronaviruset er like farlig som i mars. Det er minst like smittsomt og vi har ikke en vaksine. Det vi har er å holde minst en meters avstand til hverandre, være hjemme hvis vi er syke og vaske hendene.

Jeg forstår restaurantsjef Kjetil Gaarder som i en kronikk på NRK Ytring uttrykker sin frustrasjon og bekymring for hva dette betyr for hans arbeidsplass. Smittevernkravene og folks bekymring for å bli smittet fører til færre gjester og dårlig økonomi.

Men jeg forstår ikke at han og andre i bransjen har oppfattet at de har hatt unntak fra kravet om at alle som ikke er i samme husstand skal holde minst en meters avstand fra hverandre.

At han og andre i bransjen har trodd at meterkravet på utesteder gjaldt mellom grupper av gjester, og ikke mellom gjestene er uforståelig.

Medias intervju med flere av Gaarders kolleger og hans artikkel bekrefter at presiseringen av forskriften var nødvendig. Flere i bransjen hadde lagt seg på en praksis som var i strid med forskriften.

Vi fikk tilbakemelding fra gjestene til Gaarder og hans kollegaer. De opplevde det både vanskelig og ubehagelig å overholde minst en meters avstand på restauranter og barer når de var ute med venner og kollegaer.

Bestilte en som gruppe, eller kom som gruppe, ble en ofte plassert tett i tett på samme bord. Å be om å få endret oppsettet og få bedre plass opplevdes ubehagelig og noen ganger ble det også tydelig avvist.

Det var slik vi ble oppmerksomme på at forskriften ikke ble fulgt, og det var nødvendig med en presisering.

At gjestene ønskes velkomne på restauranter og barer med bord og stoler som på forhånd er lagt til rette for minst en meters avstand er nødvendig.

Det gir både bedre smittevern og en bedre opplevelse for gjestene.

Jeg håper vi kan være enige om at begge deler er viktig.

