Mener «kunstnerskatt» gir naboland kjempefordel – får blankt nei

– Vi ønsker å konkurrere på like vilkår, så vi ønsker at det innføres tilsvarende skatteordning i Norge som i Danmark.

Det sier administrerende direktør i Molde, Øystein Neerland.

I Danmark får utenlandske fotballspillere skattefordelen «forskerordningen», populært kalt kunstnerskatten. Dette er en lavere skatt enn hva landets borgere har. I Sverige har de gått bort fra kunstnerskatt, men har i stedet en skattefri sum spillere får når de signerer for klubbene. Dette mener flere av klubbene i Eliteserien gir et konkurransefortrinn.

– Skatteordningen gir klubbene i nabolandene en vesentlig fordel versus norske klubber når det gjelder å rekruttere spillere, sier Neerland.

Taper konkurransen om talentene

Norske, svenske og danske fotballklubber kjemper ofte om de samme utenlandske talentene. Med tre ligaer som er ganske like i nivå, er kunstnerskatten ofte avgjørende for hvor talentene velger å spille.

– Det er klart vi ønsker oss samme betingelser, sier daglig leder i Viking Eirik Henningsen.

– Vi merker veldig ofte at vi taper kampen om spillere som også har mulighet til å gå til Danmark og Sverige, sier Stabæks Inge André Olsen.

– For konkurransekraften til norske klubber, som for eksempel RBK som har den europeiske scenen som et klart mål, vil det åpenbart være en fordel, sier Ranheims Frank Lidahl.

– Vi registrerer at kunstnerskatt representerer en vesentlig konkurransefordel for danske klubber og er sånn sett noe jeg mener vi bør vurdere, sier daglig leder i Odd, Einar Håndlykken.

Diskutert på fellesmøte

Temaet er også diskutert i interesseorganisasjonen for norske klubber, Norsk Toppfotbball.

– Når vi sammenligner oss med dem ser vi at vi på området rundt beskatning har dårligere rammebetingelser noe som gjør det enklere for dem å tilby bedre avtaler enn vi kan, spesielt til spillere i internasjonal kategori, sier sportssjef Erik Solér.

– Over tid vil vi miste gode norske spillere som kan få en annen økonomi i Danmark og gå glipp av spillere som kunne utviklet seg i Norge og blitt solgt igjen og lagt igjen verdier hos oss.

Null gehør i Finansdepartementet

Men selv om mange norsk fotballklubber ønsker kunstnerskatt, er det lite gehør for forslaget i Finansdepartementet.

– Det virker urimelig at utenlandske fotballspillere som er bosatt i Norge skal ha lempeligere vilkår enn norske fotballspillere som bor her, eller andre norske og utenlandske yrkesgrupper. Det bryter med grunnleggende prinsipper som norsk beskatning bygger på, sier statssekretær i Frp, Jørgen Næsje.

Han kjøper ikke konkurranseargumentet.

– Hensynet til konkurranse med andre land om utenlandske fotballspillere kan ikke veie tyngre enn hensynet til likhet i beskatningen. En slik ordning vil også kunne virke negativt på rekrutteringen av norske fotballspillere. Jeg ser det derfor ikke som aktuelt å fremme forslag om en slik endring, sier Næsje.

Finnes skeptikere

Kristiansund og Vålerenga sier også til NRK at de er positive til kunstnerskatt.

Men selv om mange norske klubber er for kunstnerskatt, finnes det også klubber som er imot.

I Mjøndalen ser man også fordeler med skatten, men har også noen innvendinger.

– Hvorvidt fotballspillere og klubber skal ha en fordel i samfunnet, og om de er så viktige for resten av befolkningen at vi skal ha en felles dugnad for disse, er vi nok heller tvilende til. Derfor har ikke dette vært et viktig område for oss frem til i dag i hvert fall, sier Mjøndalens Kenneth Karlsen.