Farevarselet er gult og gjelder fra onsdag klokken 13 frem til lørdag.

Gult farevarsel indikerer noe fare for skogbrann inntil det kommer nedbør. Det er derfor stor sannsynlighet for at varslet vil bli utvidet.

Et slikt varsel sendes gjerne når det har vært tørt lenge.

Når vi har hatt en periode med mildvær og snøen har forlatt mange områder kommer gresset og lyngen fra i fjor frem.

– Med en gang den tørker opp og det er mildvær slik det har vært de siste dagene, blir det skogbrannfare.

Det sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Alexander Skeltved.

Folk bes om å være forsiktig med åpen ild og om å følge lokale myndigheters instruksjoner. Beredskapsaktører vurderer fortløpende eventuelle behov for forebyggende tiltak og beredskap.

Skeltved oppfordrer innbyggere til å være forsiktig med åpen ild og gjenstander av glass eller metall.

– Nå er det jo sol, så hvis det ligger søppel rundt omkring så kan det faktisk starte en gress- og lyngbrann.

Vær forberedt

Mange vil kanskje benytte finværet til å rydde i hagen og kanskje brenne litt «rask».

– Folk må tenke seg godt om med tanke på at tørr vegetasjon brenner forferdelig godt, det tar fort overhånd om folk ikke er godt forberedt. Man bør ha slukkemiddel tilgjengelig og tenkt gjennom avstand fra bål og til tørr vegetasjon.

Det sier Sigurd Hadeland i 110-sentralen.