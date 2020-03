– Det er et selvoppnevnt, ikke-kommunalt smittevernteam som oppsøker hjemmeboende eldre og sier at de kommer for å teste de for koronaviruset.

Det sier kommunalsjef for velferd i Verdal Anne Kristin Haugdal til NRK.

Hun er bekymret etter at flere har henvendt seg til henne i løpet av dagen, etter at eldre har fått ukjente på døra.

– Folk tror jo at det er kommunen som kommer. De opplever at de går over husene deres, men ingen har merket at noe er borte, sier Haugdal.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

ADVARSEL: Verdal kommune la mandag ut denne meldingen, hvor de advarer mot personer som oppgir å være helsepersonell fra kommunen. Foto: Skjermdump / Verdal kommune

Presenterer seg som lege

Verdal kommune har ikke anmeldt saken ennå, men sier de følger med på situasjonen. Tilbakemeldingene er at de prøver å lure de eldre.

– De presenterer seg som lege og sykepleier. De virker veldig troverdige, sier Haugdal.

Haugdal vet fortsatt lite om hvilke folk det faktisk er snakk om, men er lei seg for det som har oppstått.

– Det er kjempeuheldig og trasig.

Anne Kristin Haugdal. Foto: privat

Oslo kommune advarer

Også i Oslo har kommunene måtte gått ut og advart mot svindlere.

Oslo kommune gikk ut med en advarsel etter at noen utga seg for å være helsepersonell fra kommunen overfor en bruker i hjemmetjenesten.

– Vi vet om ett tilfelle der noen har utgitt seg for å være fra kommunen og hadde et ønske om å teste en bruker i hjemmetjenesten for koronasmitte, sier pressekontakt Hanne Gjørtz ved Byrådslederens kontor til Dagbladet.

Viktig melding: Vi er blitt gjort oppmerksomme på at personer som oppgir å være helsepersonell fra kommunen har bedt om... Publisert av Oslo kommune Mandag 2. mars 2020

Falsk melding fra Folkehelseinstituttet

Også Folkehelseinstituttet opplever problemer.

VG har snakket med en mann som fikk melding fra Folkehelseinstituttet om at han kunne være utsatt for coronaviruset og må isoleres.

Didrik Vestrheim i Folkehelseinstittet sier at de ikke sender ut SMS-er.

– Her er det noen som har utgitt seg for å være fra FHI, og det er bekymringsfullt. Jeg har ikke hørt om lignende før, sier Vestrheim til VG.