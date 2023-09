MDG kan bli en joker i kampen om Trondheim

Sist uke kalte Høyre inn til pressekonferanse. Der kunne ordførerkandidat Kent Ranum presentere samarbeid med Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet. I dag startet forhandlingene.

– Det har vært en god dag som har levd opp til forventningene med godt samhold og god stemning. Jeg gleder meg til fortsettelsen og det tror jeg resten gjør også.

Det sa en fornøyd Ranum til NRK.

Kent Ranum (H) forteller at første dag med forhandlinger sto til forventningene. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Også Morten Kokaas i Pensjonistpartiet synes forhandlingene går bra.

– Vi hadde en konstruktiv, positiv dialog. Det går fremover og vi har blitt godt kjent med hverandre og jobber med det vi skal for å starte prosessen. Alle rundt bordet er positive til at vi skal få det til, sier han.

Joker

Jokeren i forhandlingene kan fort bli MDG, som tradisjonelt har vært å finne på sentrum-venstre-fløyen. Nå søker de samarbeid med sentrum-høyre. Dette til tross for at partiets Line Fjørstad er åpen om at hun i dag har snakket med- og ønsker en god tone med Ap.

I et Facebook-innlegg skrev Fjørstad at hennes parti og Ap har ulike opplevelser om hva som skjedde før og etter valget. Hun inviterte derfor Aps ordførerkandidat Emil Raaen med på en gåtur langs Nidelven for å få snakket ut.

I innlegget er hun tydelig på at de går i forhandlinger med sentrum-høyre, men at hun også ønsker en god tone med alle som blir hennes kolleger i bystyret.

Skjermdump fra Facebook tatt klokken 21.20. Foto: Skjermdump fra Facebook

– Det har jeg ingen problem med. Vi må ikke glemme at vi er et politisk fellesskap som vil det beste for byen og det må gjerne være tverrpolitisk for min del. Da er vi avhengige av å ha en god og ryddig dialog med absolutt alle, sier Ranum.

Høyresiden mangler ett mandat for å få flertall etter at Fremskrittspartiet gjorde det klart at de ikke ville samarbeide med MDG.

– Vårt mål har jo hele tiden vært to ting: et nytt politisk borgerlig styre i Trondheim og å holde MDG unna makta. Så det er trist synes vi at Høyre velger å gå bort fra muligheten til et borgerlig flertall ved å gå sammen med MDG. Det sier Elin Marie Andreassen, Frps gruppeleder.

Rundt bordet satt politikere fra Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Uoversiktlig

Venstresiden har imidlertid ikke gitt opp enda.

– På en måte står det på MDG, vi i rødt vil gjerne samarbeide med dem fordi vi mener det er mange saker vi kan mene det samme om, men så lenge de samarbeider med høyresiden så venter vi egentlig bare, sier Roald Arentz, 1.-kandidat i Rødt.

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen beskriver situasjonen som uoversiktlig.

– Jeg tror ingen tørr å ta for gitt at noe er i boks før det faktisk er i boks.

Det at MDG beveger seg over til sentrum-høyre kan virke overraskende på mange.

– Mange av deres egne vil jo mene at de hører hjemme på den politiske venstresiden.

– Men jeg tror nok det har tæret på at de har samarbeidet så lenge med Ap, og de ønsker nok å prøve noe nytt. Det er nok også viktig for dem at de ikke skal bli tatt for gitt på rødgrønn side.

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen beskriver situasjonen som uoversiktlig. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Aglen peker også på utfordringen med at MDG er tydelige på at de ikke vil samarbeide med hverken Frp eller Industri- og næringspartiet.

– Vi ser at mange av de mindre partiene som får ganske mye makt fordi de havner på vippen, er ganske ubeskjedne med å stille ufravikelige krav til andre partier.

– Det er ikke lett å samle en styringsdyktig koalisjon.