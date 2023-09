– Kaotisk.

Slik beskriver Snorre Valen, redaktør i Trønderdebatt, den politiske situasjonen i Trondheim etter valgnatta. Det er den borgerlige siden som tilsynelatende har hatt initiativet i de politiske forhandlingene i Trondheim etter valget. Representanter fra flere partier har blitt observert sammen i et møtelokale i Trondheim.

Torsdag formiddag inviterte Høyre til pressekonferanse om sonderingene etter kommunevalget.

Der annonserte de at Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet nå har bestemt seg for å gå i forhandlinger.

– Vi har nå i fellesskap valgt å tegne en avtale hvor vi innleder forhandlinger med sikte på å få et styringsdyktig flertall med meg som ordfører for Trondheim. Forhandlingene vil starte etter hvert, sa Ranum.

KrF, Sp, Pp, H, MDG og V hadde samlet seg for å holde pressekonferanse om videre forhandlinger. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Frp: – Trist

Frp var ikke med i det gode selskap. De er skuffet over Høyres foreløpige posisjonering, og støtter ikke samarbeidet de har skissert.

– Vårt mål har jo hele tiden vært to ting: et nytt politisk borgerlig styre i Trondheim og å holde MDG unna makta. Så det er trist synes vi at Høyre velger å gå bort fra muligheten til et borgerlig flertall ved å gå sammen med MDG. Det sier Elin Marie Andreassen, Frps gruppeleder.

Men de borgerlige partiene har fortsatt ikke flertall.

INP har søkt til venstre

I trønderhovedstaden må man ha 34 mandater og partiene som har bestemt seg for å forhandle teller foreløpig 33 mandater.

Høyre er derfor avhengig av å få med Frp på laget for et flertall. Og både MDG og Frp har avvist muligheten for å samarbeide.

– Enten må Frp bli med på lag med MDG, men det har de lovt å ikke gjøre, eller så må MDG bytte side igjen og få med seg Senterpartiet og, uff, jeg orker ikke å ta hele rekka en gang, sier en tydelig oppgitt Snorre Valen.

En annen mulig samarbeidspartner for Høyre ville vært nykommerpartiet Industri- og næringspartiet (INP), men de annonserte tidligere på dagen at de vil inngå i et valgteknisk samarbeid med Arbeiderpartiet.

Dette betyr at de ikke ønsker å inngå i et formelt samarbeid med partiet og eventuelle andre i en koalisjon, men at de vil stemme på Aps ordførerkandidat Emil Raaen.

– Det er langt unna flertall for noen av ordførerkandidatene enda, og sånn vil det nok forbli en god stund til, sier Valen.

Snorre Valen ser ingen tydelig løsning i nær fremtid for noen av blokkene. Foto: Klara Skovro Thoresen

Uvant og kaotisk

– Det er nesten like kaotisk her som i Bergen. Det er ikke akkurat hverdagskost for oss som er vant til at allerede valgnatta er det klart at Rita Ottervik er ordfører, legger hun til.

Det sier Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen. Hun betegner den politiske situasjonen som uoversiktlig.

Sandvik sier det i en normalsituasjon ville vært nok partier til å danne et flertall når en høyreordførerkandidat klarer å lokke med seg to partier fra et rødgrønt samarbeid, og i tillegg har støtte fra flere andre partier.

– Men det er det ikke.

Høyre kunne valgt å ta med Frp og INP, og sette MDG på gangen, men det virker ikke å være et alternativ, sier Sandvik.

Den politiske redaktøren mener det foreløpig er Kent Ranum (H) som har de beste kortene på hånda.

– Selv om han ikke har flertall så har han i hvert fall folk som sitter og prater med han, sier hun.

Siv Sandvik kaller det foreløpige politiske bildet uoversiktlig. Foto: Morten Andersen / NRK

Krevende kabal

Hva med venstresida, da?

Etter valget har de røde partiene holdt en langt lavere profil og har blitt beskrevet som litt parkerte og avventende.

Arbeiderpartiet blir avhengige av å få sine tidligere samarbeidspartnere MDG og Senterpartiet tilbake, i tillegg til flere, for å danne et styringsdyktig flertall.

Men MDG har uttrykt at de ikke ønsker å samarbeide med INP, som har gitt sin støtte til Arbeiderpartiet. Det vil også være vanskelig å få Rødt og Senterpartiet til å samarbeide.

– Det ble et kjempekrevende resultat. Det er partier som er i midten og som har veldig lav valgoppslutning, som kommer til å avgjøre, sa Mona Berger, ordførerkandidat for SV, til NRK etter valget.