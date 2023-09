Jubelen sto i taket på Høyres valgvake da de første tallene for Trondheim ble kjent.

Når alle stemmene er talt opp får Høyre 29,2 prosent oppslutning. Det er en oppgang på 8,5 prosentpoeng fra forrige kommunevalg. Høyre blir dermed byens største parti.

Høyres ordførerkandidat, Kent Ranum, er spent før de første tallene fra valget kommer mandag kveld. Foto: Vegard Blakstad / NRK

– Det er et historisk resultat for Trondheim Høyre, så vi er kjempegodt fornøyd med tallene vi har fått, sier partiets ordførerkandidat, Kent Ranum.

Selv om Høyre gjør et veldig godt valg, så er det langt fra sikkert at de stikker av med ordførervervet.

– Det er åpent. Det er mye dialog som gjenstår, tror jeg, før vi kan sette to streker under hvem som blir ordfører, sier Ranum.

Arbeiderpartiet håper de beholder makta

Trondheim har vært kjent som et rødgrønt fyrtårn. Her har ordfører Rita Ottervik, og Arbeiderpartiet, styrt byen i 20 år.

De får 24,2 prosent oppslutning, en liten nedgang på 0,8 prosentpoeng fra valget i 2019.

Partiets ordførerkandidat er fornøyd.

– Vi er glade for at vi oppnår resultatene, men man må ta de med en klype salt foreløpig. Vi teller stemmer utover kvelden, men det er klart at vi har ikke vært målt så høyt på noen meningsmålinger eller prognoser så langt i valgkampen og det å få de høyeste tallene den siste dagen er det vi ønsker, sier Emil Raaen.

Han har troa på at det fortsatt skal være et rødgrønt flertall byen.

– Vi skal selvsagt få telt opp resultatet, men vi har godt håp om å få til et godt samarbeid i årene fremover å styre sammen med et bredt rødgrønt flertall, også vil vi snakke med flere samarbeidspartnere, så det skal vi gjøre i dagene som kommer, sier Raaen.

Rita Ottervik var fornøyd da de første tallene på valgkvelden kom inn. Du trenger javascript for å se video. Rita Ottervik var fornøyd da de første tallene på valgkvelden kom inn.

Avhengig av samarbeidspartnere

Både Arbeiderpartiet og Høyre er avhengig av samarbeidspartnere for å sikre et flertall på 34 mandater i bystyret.

Ap har de fire siste åra samarbeidet med Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Men MDG har i valgkampen sagt at de er åpne for å samarbeide med Høyre dersom de får mer gehør for sin politikk hos dem.

Mona Berger (Sv) i samtale med Emil Raaen på Royal Garden hotell i Trondheim, hvor Arbeiderpartiet har hatt sin valgvake Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Også Senterpartiet har sagt at de kan forlate samarbeidet med Arbeiderpartiet.

Både MDG og Senterpartiet til å gjør dårlige valg. MDG får en oppslutning på 6,1 prosent. Det er en nedgang på 4,3 prosentpoeng fra fire år siden.

Senterpartiet faller også kraftig. De får bare en oppslutning på 2,0 prosent. Det er 5,1 prosentpoeng mindre enn de er nå.

– Uansett hvem som tar oppdraget med å danne flertall, vil det bli tøffe forhandlinger for å finne et politisk grunnlag. Et styringsdyktig flertall må omfatte mange partier og flere av støttepartiene kommer til å selge seg dyrt, sier politisk kommentator Linda Bjørgan i NRK Trøndelag.

Sosialistisk Venstrepartis Lars Haltbrekken, Mona Berger og Ottar Michalsen er fornøyd med valgresultatet så langt. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Telefonen ringer jevnt

Pensjonistpartiets gunst kan det bli viktig å sikre seg. De ser ut til å få 4,4 prosent av stemmene.

– Her har det vært helt vilt med telefoner fra begge sider. Helt upassende, egentlig. Også spørsmål om møter i kveld. Vi får snakkes i morgen, sier partiets Svein Otto Nilsen.