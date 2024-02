Kombinasjonen av studentøkonomi og et hjerte for grøt ga Marcus Sørfossmo en ide.

– Det har vært tilbud på grøt en god stund, så jeg har spist grøt hver dag. I desember begynte jeg å lure på om det fantes en rekord for grøtspising, sier Marcus.

Da han så at rekorden var 557 gram grøt på ett minutt, tenkte han at det var lett å slå og sendte en søknad til Guinness.

– Jeg er fra Rogaland, der er det grøt både til middag og til frokost. Også er det en veldig «norsk» verdensrekord å ta, som jeg synes er veldig kult.

Tok verdensrekord

I januar fikk han svar på søknaden, hvor det var listet opp en rekke kriterier han måtte oppfylle for å få godkjent forsøket.

3. februar samlet Marcus vitner, satte på stoppeklokke og kamera for å dokumentere forøket på den nye verdensrekorden.

Rekorden han måtte slå var satt av tyske Andre Ortolf, som spiste 557 gram grøt på ett minutt i 2021.

Og det klarte han.

Marcus og vitnene var nøye på at alle kriterier måtte oppfylles for at forsøket skulle bli godkjent. Foto: Privat

Marcus spiste 675 gram risengrynsgrøt på ett minutt.

– Det er en artig rekord å ha! Jeg hadde som mål å spise ett gram grøt i sekundet, og det slo jeg med god margin.

Det samlet seg over 20 personer for å se på Marcus spise grøten på aktivitetshuset Loftet på Moholt studentby.

Spiste mer

To dager før det offisielle forsøket på verdensrekorden, testet Marcus seg hjemme.

– Da spiste jeg enda mer. Ettersom man må spytte ut det man ikke har svelget når tiden går ut, fokuserte jeg på å få svelget alt.

– Jeg tenkte at det ikke tar seg så bra ut å spytte ut maten på kamera. Derfor spiste jeg litt mindre under det offisielle forsøket, sier Marcus.

Da tiden gikk ut var Marcus nødt til å vise tydelig at han ikke hadde mer mat igjen munnen. Foto: Privat

Fun fact til Tinder

Nå er Guinness-plaketten på veg til Marcus.

– Den må nok henge i stua i kollektivet. Det er jo tidenes fun fact, sier Marcus, og fortsetter:

– Plaketten er noe jeg kommer til å ha livet ut, og sannsynligvis noe jeg kommer til å fortelle barnebarna mine om.

Men for Marcus holder det ikke å fortelle historien til barnebarna.

– At jeg er verdensmester i grøtspising må på CV-en, Linkedin, Tinder og hele pakka. Kanskje jeg kommer til å tatovere det også, ler han.

Fem andre rare verdensrekorder

Det å spise 675 gram risengrynsgrøt på ett minutt er en noe spesiell verdensrekord, men langt ifra den rareste.

Spiste et lite fly

Franske Michel Lotito innehar verdensrekord for «det rareste kostholdet». Fra 1966 spiste han 18 sykler, 15 handlevogner, sju TV-er, seks lysestaker, et par med ski, et småfly (Cessna 150), to senger og en datamaskin.

For å skylle ned godsakene drakk han mineralolje og store mengder vann.

Piercet flere tusen ganger

Per juni 2006 hadde Elaine Davidson blitt piercet hele 4225 ganger. Første gang hun fikk satt en piercing var i 1997.

Ifølge Guinness bytter hun piercinger hele tiden, for det meste i ansiktet.

Elsker bigmac

Amerikanske Donald Gorske innehar rekorden for flest spiste bigmacs (burger fra McDonalds) gjennom livet.

Gorske er 70 år gammel og per 1. januar 2024 har han spist 34128 burgere.

– Har jeg noen gang tenkt på å spise min siste bigmac? Ja, når jeg ligger på dødsleiet og får sønnen min til å gi meg en bigmac som veimat til turen.

Domino i verdensklasse

Vi alle husker vel domino? Spillet der man setter opp brikker og lar de falle over hverandre. Se for deg at 2355 med hver sin madrass faller over hverandre som dominobrikker.

Verdensrekorden for lengste domino med mennesker på madrasser ble satt i Filippinene i fjor.

Skalla hodet i dass

Verdensrekorden for flest knuste toalettseter ved hjelp av hodet på et minutt er det Kevin Shelley som har. Han greide å knuse 46 toalettseter på ett minutt.

Rekorden står seg fortsatt etter å ha blitt satt i Tyskland tilbake i 2007.