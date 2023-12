Det skriv avisa Opp.

Mannen som budde i huset der no avdøde vart funnen, nekta for at vedkomande vart halden fanga. Han var berre på besøk, går det fram av fengslingskjennelsen 28.oktober.

Varetektsfengsla i to veker

Den sikta i 40-åra vart varetektsfengsla i to veker 27.oktober, sikta for kroppsskade, paragraf 273.

Om skadene den fornærma hadde, skriv retten:

«Fornærmede er påført flere skader som hver for seg sannsynligvis ikke kan henføres under straffeloven § 273.

Likevel mener retten at det er mer sannsynlig at summen av disse skadene til sammen utgjør en skade etter straffeloven § 273, enn at de ikke er det. »

Mannen vart send til sjukehus.

Politiadvokat Anette Strøm Røsholdt stadfester overfor Opp at den fornærma mannen døyde for ei drøy veke sidan.

Med bakgrunn i det som skjedde, ser politiet på dette som eit mistenkeleg dødsfall, ifølgje politiadvokaten. Avdøde skal no obduserast.

Etter at sikta slapp ut frå varetekt i midten av november, vart siktinga utvida til grov vald og bortføring basert på etterforskninga.

Sikta i forsvinningssak i fjor

Mannen var også sikta i ei anna sak i fjor. Da for grov kroppsskade med døden til følgje etter at Ronny Melby (46) vart meldt sakna i same området i oktober i fjor.

Melby skal ha budd nokre dagar hos den sikta like før han forsvann.

I fengslingsmøtet nekta sikta for at han hadde noko å gjere med forsvinninga å gjere.

20.oktober vart Melby funnen død i Orkla i Rennebu, like ved der han budde i lag med sikta.

Obduksjonen viste at Melby døydde av drukning og siktinga mot mannen i 40-åra vart fråfallen.

Forsvarer Kjell Myrland seier til Opp at klienten hans er kjend med dødsfallet til mannen. Utover det har forsvararen ingen kommentar.