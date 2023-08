Det skriver de i en pressemelding fredag morgen.

– Skadene er så store og omfattende på veg og sideterreng at vi allerede nå ser at det er på sin plass å gå ut med denne meldingen, forteller seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid.

I tillegg er det steder der vi fortsatt ikke har kommet til for å kartlegge skadene.

– Det gjør at vi allerede nå har sett at det er liten mulighet for å åpne fredag, og da føler vi det er riktig å gå ut og presisere dette allerede, legger han til.

Foto: Vegard Utstøl Jakobsen / Statens Vegvesen

Store skader

Rotlid sier er vegene er rammet av flere type skader.

De stedene der vegbanen er rammet av flomskred har de kommet til. Enkelte steder er vegen bortimot utvasket. Dette er skader det vil ta tid å ordne. I tillegg kan det være underliggende og usynlige skader de fortsatt ikke har sett.

– Andre steder er det jordskred, og et sted på E14 er vegbanen fortsatt dekket av trær. Dette er steder der vi ennå ikke har kommet til for å vurdere.

Videre er det steder der det er store utglidninger på grunn av høy vannmetning i bakken.

Foto: Statens Vegvesen

Omkjøring

Omkjøring på E6 er enten via E136 om Dombås og Åndalsnes, eller riksvei 70 mellom Oppdal og Sunndalsøra.

Omkjøring for å komme seg til Meråker er via Verdal og Sverige.

– Vi vil understreke at det er viktig at trafikantene følger de skiltede omkjøringene. De er satt slik med tanke på omkjøringsvegenes tilstand og kapasitet.

– Det er en ekstraordinær og krevende situasjon for oss alle, og faglige råd er satt slik de er satt for at ulempene tross alt skal bli minst mulig, sier Rotlid.