Mann begynte å laste ned overgrepsbilder samme dag som han slapp ut fra fengsel

Mens han satt i hjemmet sitt i Trondheim, bestilte mannen i 40-årene seksuelle overgrep fra Filippinene. De skal ha vært direkteoverførte.

Dette skal ifølge politiet ha skjedd to uker etter at han gikk ut fra fengsel, hvor han sonet for blant annet oppbevaring av overgrepsmateriale.

Noen dager etter skal han ha kjøpt direkteovergrep på nytt. Han var fremdeles løslatt på prøve.

Overgrepene på Filippinene, skjedde ifølge politiet direkte via Skype. I tiltalen heter det at han ga instrukser til hva som skulle skje.

Viste svært grove overgrepsvideoer i retten

Mannen erkjenner å ha betalt for overgrep på video. Politiet har dokumentert at tiltalte har ført over penger til en ukjent, utenlandsk konto flere ganger.

De første registrerte overføringene var på totalt 840 kroner. Pengene ble overført i to omganger med kort tids mellomrom. Politiet ser overføringene i sammenheng med de direktesendte overgrepene.

Han erkjenner at han også filmet og lagret videoene.

Men han erkjenner ikke at han instruerte noen til hva som skulle skje.

I retten forklarte han onsdag at han kom med forslag til en slags fasilitator. Dette for å finne ut om videoen faktisk var direkte.

Politiet la frem bevis i retten for det de mener er tiltalte som skriver instrukser til en person på chatten i Skype. Og at han ber om spesifikke handlinger som skal gjøres med barnet, som deretter skjer på videoen.

Flere av de svært grove overgrepsvideoene, som involverer prepubertale barn, ble spilt av i Sør-Trøndelag tingrett onsdag.

Politiet har funnet 12 filmer av det de mener er lagrede filmer av direktesendte overgrep. Filmene er på totalt 50 minutter.

Den overgrepstiltalte mannen i 40-årene forlot rettssalen før politibetjent Didrik Lund Løseth spilte av videoene.

Hadde nesten 85.000 overgrepsbilder og -videoer

Ifølge tiltalen har han «medvirket til seksuell omgang med barn under 14 år og fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv».

Seksuell omgang tilsvarer voldtekt når barn er under 14 år. De aktuelle barna på Filippinene er ifølge tiltalen fra fire til åtte år.

Politiet har funnet minst 80.000 ulovlige bilder og 4.700 ulovlige videoer hos den tiltalte trønderen.

Politioverbetjent Jostein Dahlø forklarte i detalj når tiltalte har lagret videoer på sin eksterne harddisk.

STORT BESLAG: Politioverbetjent Jostein Dahlø har etterforsket den tiltaltes aktivitet når det gjelder lagring av overgrepsmateriale. Politiet har funnet minst 80.000 lagrede videoer på tiltaltes datamaskiner. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Oversikten fra politiet viser at tiltalte begynte å laste ned overgrepsbilder igjen samme dag som at han slapp ut fra fengsel. Han lastet ned enorme mengder via fildelingsprogrammer.

Ifølge politiet involverer noe av det spedbarn. Den tiltalte mannen i 40-årene sier at han ikke hadde oversikt over hva han fikk.

– Det er ikke forhåndsvisning på det du laster ned. Da kan du få alt mulig rart. Litt av grunnen til at jeg ikke ville være her i sta, er at det er ting jeg ikke vil se igjen. Jeg har sett ting jeg aldri kommer til å glemme, sier han.

Tiltalte mener problemet hans ikke er tiltrekning av spedbarn, men av jenter i puberteten.